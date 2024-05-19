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Атоксіл порошок 10 г флакон, №1 - Київ (102653) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 750 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
139,99
Економія: -39,14 грн
100,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
142,80
Економія: -47,60 грн
95,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
142,70
Економія: -47,50 грн
95,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
98,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
89,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
98,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
113,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
142,10
Економія: -46,90 грн
95,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (278)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
153,80
Економія: -45,05 грн
108,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
76,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
142,40
Економія: -47,20 грн
95,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
142,70
Економія: -47,50 грн
95,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
89,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
142,70
Економія: -47,50 грн
95,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
120,83
Економія: -17,02 грн
103,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
113,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
142,70
Економія: -47,50 грн
95,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
120,30
Економія: -36,60 грн
83,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
136,80
Економія: -41,60 грн
95,20 грн