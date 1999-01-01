Київ
Різні ентеросорбенти
A07B C10**

Інші

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07BЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B CРізні ентеросорбенти
A07B C10**Інші
Сортування: По популярності
Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування пакет 15 г №15
КРЕОМА-ФАРМ
від 219,00 грн
в 993 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель Екстракапс
Ентеросгель Екстракапс
Капсули 0,32 г контурна чарункова упаковка №14
КРЕОМА-ФАРМ
від 72,86 грн
в 982 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 135 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 90,74 грн
в 932 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 270 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 178,37 грн
в 922 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 405 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 267,21 грн
в 920 аптеках
Знайти в аптеках
Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №30
Актіфарм
від 117,25 грн
в 811 аптеці
Знайти в аптеках
Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №10
Актіфарм
від 44,50 грн
в 798 аптеках
Знайти в аптеках
Атоксіл
Атоксіл
Порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
від 308,08 грн
в 777 аптеках
Знайти в аптеках
Атоксіл
Атоксіл
Порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
від 86,37 грн
в 686 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком
Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 135 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 98,62 грн
в 433 аптеках
Знайти в аптеках
Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг контейнер №100
Актіфарм
від 366,13 грн
в 372 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком
Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 405 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 243,00 грн
в 355 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель з солодким смаком
Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 270 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 195,02 грн
в 339 аптеках
Знайти в аптеках
Максісорб
Максісорб
Порошок для оральної суспензії 2 г флакон №12
Українська фармацевтична компанія
від 165,70 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №10
Актіфарм
від 47,90 грн
в 262 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Ентеросгель Екстракапс
Ентеросгель Екстракапс
Капсули 0,32 г контурна чарункова упаковка №7
КРЕОМА-ФАРМ
від 36,00 грн
в 255 аптеках
Знайти в аптеках
Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування туба 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 78,60 грн
в 29 аптеках
Знайти в аптеках
Максісорб
Максісорб
Порошок для оральної суспензії 12 г флакон №1
Українська фармацевтична компанія
від 47,50 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг контейнер №100
Актіфарм
від 374,81 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №24
Актіфарм
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране