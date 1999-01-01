Київ
Різні ентеросорбенти
A07B C10**
Інші
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07B
ЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B C
Різні ентеросорбенти
A07B C10**
Інші
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Ентеросгель
Паста для перорального застосування пакет 15 г №15
КРЕОМА-ФАРМ
від
219,00
грн
в 993 аптеках
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Ентеросгель Екстракапс
Капсули 0,32 г контурна чарункова упаковка №14
КРЕОМА-ФАРМ
від
72,86
грн
в 982 аптеках
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Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 135 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від
90,74
грн
в 932 аптеках
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Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 270 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від
178,37
грн
в 922 аптеках
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Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 405 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від
267,21
грн
в 920 аптеках
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Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №30
Актіфарм
від
117,25
грн
в 811 аптеці
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Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №10
Актіфарм
від
44,50
грн
в 798 аптеках
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Атоксіл
Порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
від
308,08
грн
в 777 аптеках
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Атоксіл
Порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
від
86,37
грн
в 686 аптеках
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Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 135 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від
98,62
грн
в 433 аптеках
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Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг контейнер №100
Актіфарм
від
366,13
грн
в 372 аптеках
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Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 405 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від
243,00
грн
в 355 аптеках
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Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 270 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від
195,02
грн
в 339 аптеках
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Максісорб
Порошок для оральної суспензії 2 г флакон №12
Українська фармацевтична компанія
від
165,70
грн
в 288 аптеках
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Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №10
Актіфарм
від
47,90
грн
в 262 аптеках інших міст
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Ентеросгель Екстракапс
Капсули 0,32 г контурна чарункова упаковка №7
КРЕОМА-ФАРМ
від
36,00
грн
в 255 аптеках
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Ентеросгель
Паста для перорального застосування туба 90 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від
78,60
грн
в 29 аптеках
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Максісорб
Порошок для оральної суспензії 12 г флакон №1
Українська фармацевтична компанія
від
47,50
грн
в 7 аптеках
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Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг контейнер №100
Актіфарм
від
374,81
грн
в 2 аптеках
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Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №24
Актіфарм
Немає в наявності
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гель оральний
капс.
паста д/перорал. застос.
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табл.
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0.7 г/г
0.32 г
2 г
10 г
12 г
210 мг
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Пакування
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контейнер
контейнер 135 г
контейнер 270 г
контейнер 405 г
контейнер пластм. 450 г
контурн. чарунк. уп.
пакет 15 г
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туба 90 г
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Виробник
Актіфарм
Вертекс
КРЕОМА-ФАРМ
Орісіл-Фарм
Українська фармацевтична компанія
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