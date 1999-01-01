Київ
Різні ентеросорбенти
A07B C05
Діосмектит
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07B
ЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B C
Різні ентеросорбенти
A07B C05
Діосмектит
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Смекта® ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від
182,16
грн
в 973 аптеках
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Смекта® апельсин-ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від
181,32
грн
в 936 аптеках
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Смекта® полуниця
Порошок для оральної суспензії 3 г пакет №12
Майолі
від
181,57
грн
в 935 аптеках
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Біонорм® Детокс
Таблетки, що диспергуються 1,5 г блістер №18
Київський вітамінний завод
від
106,85
грн
в 649 аптеках
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Апсорбін
Порошок для оральної суспензії 3,76 г саше №10
Фармак
від
143,50
грн
в 437 аптеках
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Ентеросмектит
Порошок для оральної суспензії саше 3.76 г №30
Тернофарм
від
373,78
грн
в 189 аптеках
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Ентеросмектит
Порошок для оральної суспензії саше 3.76 г №10
Тернофарм
від
160,20
грн
в 187 аптеках
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Біонорм® Детокс
Таблетки, що диспергуються 1,5 г блістер №6
Київський вітамінний завод
від
44,00
грн
в 73 аптеках
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Смекталія®
Суспензія оральна 3 г пакетик 10.27 г №12
Майолі
від
184,79
грн
в 41 аптеці
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Діосмектит-Здоров'я
Порошок для оральної суспензії 3 г саше 3.76 г №10
Здоров'я
від
97,51
грн
в 9 аптеках
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Форма випуску
пор. д/орал. сусп.
сусп. орал.
таблетки, що диспергуються
Дозування
1.5 г
3 г
3.76 г
Пакування
блістер
пакет
пакетик
пакетик 10.27 г
саше
саше 3.76 г
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Виробник
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Майолі Спіндлер
ТОВ "Тернофарм"
Фармак
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