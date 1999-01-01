Київ
Різні ентеросорбенти
A07B C05

Діосмектит

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07BЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B CРізні ентеросорбенти
A07B C05Діосмектит
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Смекта® ваніль
Смекта® ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від 182,16 грн
в 973 аптеках
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Смекта® апельсин-ваніль
Смекта® апельсин-ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від 181,32 грн
в 936 аптеках
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Смекта® полуниця
Смекта® полуниця
Порошок для оральної суспензії 3 г пакет №12
Майолі
від 181,57 грн
в 935 аптеках
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Біонорм® Детокс
Біонорм® Детокс
Таблетки, що диспергуються 1,5 г блістер №18
Київський вітамінний завод
від 106,85 грн
в 649 аптеках
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Апсорбін
Апсорбін
Порошок для оральної суспензії 3,76 г саше №10
Фармак
від 143,50 грн
в 437 аптеках
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Ентеросмектит
Ентеросмектит
Порошок для оральної суспензії саше 3.76 г №30
Тернофарм
від 373,78 грн
в 189 аптеках
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Ентеросмектит
Ентеросмектит
Порошок для оральної суспензії саше 3.76 г №10
Тернофарм
від 160,20 грн
в 187 аптеках
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Біонорм® Детокс
Біонорм® Детокс
Таблетки, що диспергуються 1,5 г блістер №6
Київський вітамінний завод
від 44,00 грн
в 73 аптеках
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Смекталія®
Смекталія®
Суспензія оральна 3 г пакетик 10.27 г №12
Майолі
від 184,79 грн
в 41 аптеці
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Діосмектит-Здоров'я
Діосмектит-Здоров'я
Порошок для оральної суспензії 3 г саше 3.76 г №10
Здоров'я
від 97,51 грн
в 9 аптеках
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