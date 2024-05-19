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Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше, №20 - Київ (102654) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1034 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
384,99
Економія: -60,86 грн
324,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (18)
467,00
Економія: -139,80 грн
327,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (18)
468,70
Економія: -141,50 грн
327,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: пакетик-саше (10)
373,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (16)
371,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (22), пакетик-саше (18)
373,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
468,70
Економія: -141,50 грн
327,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
389,99
Економія: -65,86 грн
324,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
433,80
Економія: -85,99 грн
347,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (2)
371,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
433,80
Економія: -109,97 грн
323,83 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (8)
468,70
Економія: -141,50 грн
327,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (7)
468,70
Економія: -141,50 грн
327,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
370,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
467,00
Економія: -139,80 грн
327,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (16)
468,70
Економія: -141,50 грн
327,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
380,69
Економія: -47,33 грн
333,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4), пакетик-саше (18)
371,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (9)
468,70
Економія: -141,50 грн
327,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: пакетик-саше (7)
373,00 грн