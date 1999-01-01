Київ
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A A

Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04AПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A AАнтагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
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Осетрон®
Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 2 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 202,48 грн
в 773 аптеках
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Суспрін®
Суспрін®
Розчин для орального застосування 4 мг/5 мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 340,14 грн
в 743 аптеках
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Осетрон®
Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 375,71 грн
в 716 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 117,91 грн
в 703 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Технолог
від 117,50 грн
в 529 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Технолог
від 67,00 грн
в 521 аптеці
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Ондансетрон
Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від 34,84 грн
в 406 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від 68,60 грн
в 367 аптеках
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Суспрін®
Суспрін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від 58,85 грн
в 334 аптеках
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Юнорм®
Юнорм®
Сироп 4 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Юрія-Фарм
від 586,68 грн
в 307 аптеках
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Палсет
Палсет
Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 906,86 грн
в 305 аптеках
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Еметон
Еметон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від 320,26 грн
в 303 аптеках
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Зофетрон
Зофетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
від 255,92 грн
в 302 аптеках
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Воменда
Воменда
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 4 мл №5
Aspiro Pharma Limited
від 332,96 грн
в 290 аптеках
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Еметон
Еметон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ООО "Фармасел"
від 198,80 грн
в 290 аптеках
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Ондаар
Ондаар
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 4 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
від 203,98 грн
в 288 аптеках
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Ондаар
Ондаар
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №4
AAR Pharma FZ LLC
від 303,85 грн
в 284 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від 60,91 грн
в 238 аптеках
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Суспрін®
Суспрін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від 95,44 грн
в 208 аптеках
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Юнорм®
Юнорм®
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Юрія-Фарм
від 177,19 грн
в 178 аптеках
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