Київ
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A A
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A D
Інші протиблювотні засоби
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Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 2 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
202,48
грн
в 773 аптеках
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Суспрін®
Розчин для орального застосування 4 мг/5 мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
340,14
грн
в 743 аптеках
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М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Віола
від
16,58
грн
в 741 аптеці
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Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
375,71
грн
в 716 аптеках
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Ондансетрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
117,91
грн
в 703 аптеках
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Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Технолог
від
117,50
грн
в 529 аптеках
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Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Технолог
від
67,00
грн
в 521 аптеці
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М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
68,96
грн
в 506 аптеках
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М'ятні таблетки
Таблетки 0,0025 г блістер №10
Тернофарм
від
15,08
грн
в 504 аптеках
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М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
64,60
грн
в 439 аптеках
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Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від
34,84
грн
в 406 аптеках
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Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від
68,60
грн
в 367 аптеках
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Суспрін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від
58,85
грн
в 334 аптеках
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Еменд®
Капсули комбі-упаковка №3
MSD
від
2300,00
грн
в 312 аптеках
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М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон тм arbor vitae №1
Віола
від
27,00
грн
в 307 аптеках інших міст
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Юнорм®
Сироп 4 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Юрія-Фарм
від
586,68
грн
в 307 аптеках
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Палсет
Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
906,86
грн
в 305 аптеках
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Еметон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від
320,26
грн
в 303 аптеках
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Зофетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
від
255,92
грн
в 302 аптеках
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М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет тм arbor vitae №20
Віола
від
43,47
грн
в 296 аптеках інших міст
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
листя
настоянка
р-н д/орал. застос.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.0025 г
1 мг/мл
1.5 г
2 мг/мл
2.5 мг
4 мг
4 мг/5 мл
8 мг
25 мл
50 г
50 мкг/мл
80 мг
125 мг
250 мкг/5 мл
300 мг + 0.5 мг
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
блістер
комбі-уп.
пачка
стрип
фл.
фл. 4 мл
фл. 5 мл
фл. 25 мл
фл. 50 мл
фл. з мірн. ложкою 50 мл
фл.-крапельн. 25 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Aspiro Pharma Limited
Aurobindo Pharma
Cipla
MSD
Mankind Pharma Limited
Nobel
Novartis
Sandoz
Биолик Фарма
Вокате
Віола
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ЗАТ "Ліктрави"
Корпорація Здоров'я
Кусум
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Санофі
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Фармасайнс
Фітофарм
Юніфарма
Юрія-Фарм
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