Київ
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A

ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04AПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
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Осетрон®
Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 2 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 202,48 грн
в 773 аптеках
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Суспрін®
Суспрін®
Розчин для орального застосування 4 мг/5 мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 340,14 грн
в 743 аптеках
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М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Віола
від 16,58 грн
в 741 аптеці
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Осетрон®
Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 375,71 грн
в 716 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 117,91 грн
в 703 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Технолог
від 117,50 грн
в 529 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Технолог
від 67,00 грн
в 521 аптеці
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М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 68,96 грн
в 506 аптеках
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М'ятні таблетки
М'ятні таблетки
Таблетки 0,0025 г блістер №10
Тернофарм
від 15,08 грн
в 504 аптеках
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М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 64,60 грн
в 439 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від 34,84 грн
в 406 аптеках
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Ондансетрон
Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від 68,60 грн
в 367 аптеках
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Суспрін®
Суспрін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від 58,85 грн
в 334 аптеках
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Еменд®
Еменд®
Капсули комбі-упаковка №3
MSD
від 2300,00 грн
в 312 аптеках
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М'яти перцевої настойка
М'яти перцевої настойка
Настоянка 25 мл флакон тм arbor vitae №1
Віола
від 27,00 грн
в 307 аптеках інших міст
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Юнорм®
Юнорм®
Сироп 4 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Юрія-Фарм
від 586,68 грн
в 307 аптеках
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Палсет
Палсет
Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 906,86 грн
в 305 аптеках
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Еметон
Еметон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від 320,26 грн
в 303 аптеках
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Зофетрон
Зофетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
від 255,92 грн
в 302 аптеках
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М'яти перцевої листя
М'яти перцевої листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет тм arbor vitae №20
Віола
від 43,47 грн
в 296 аптеках інших міст
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