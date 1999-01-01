Київ
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A01
Ондансетрон
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A A
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A01
Ондансетрон
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Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 2 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
202,48
грн
в 773 аптеках
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Суспрін®
Розчин для орального застосування 4 мг/5 мл флакон 50 мл з мірним стаканчиком №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
340,14
грн
в 743 аптеках
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Осетрон®
Розчин для ін'єкцій 8 мг ампула 4 мл №5
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
375,71
грн
в 716 аптеках
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Ондансетрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
117,91
грн
в 703 аптеках
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Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Технолог
від
117,50
грн
в 529 аптеках
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Ондансетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг блістер №10
Технолог
від
67,00
грн
в 521 аптеці
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Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від
34,84
грн
в 406 аптеках
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Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Лекхім-Харків
від
68,60
грн
в 367 аптеках
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Суспрін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від
58,85
грн
в 334 аптеках
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Юнорм®
Сироп 4 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Юрія-Фарм
від
586,68
грн
в 307 аптеках
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Еметон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від
320,26
грн
в 303 аптеках
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Зофетрон
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №10
Фармасайнс
від
255,92
грн
в 302 аптеках
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Воменда
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 4 мл №5
Aspiro Pharma Limited
від
332,96
грн
в 290 аптеках
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Еметон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №5
ООО "Фармасел"
від
198,80
грн
в 290 аптеках
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Ондаар
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 4 мг блістер №10
AAR Pharma FZ LLC
від
203,98
грн
в 288 аптеках
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Ондаар
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №4
AAR Pharma FZ LLC
від
303,85
грн
в 284 аптеках
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Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 4 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від
60,91
грн
в 238 аптеках
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Суспрін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 8 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від
95,44
грн
в 208 аптеках
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Юнорм®
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Юрія-Фарм
від
177,19
грн
в 178 аптеках
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Ондансетрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від
35,73
грн
в 108 аптеках
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Форма випуску
р-н д/орал. застос.
р-н д/ін.
сироп
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
2 мг/мл
4 мг
4 мг/5 мл
8 мг
Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
блістер
стрип
фл. 4 мл
фл. 50 мл
фл. з мірн. ложкою 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Aspiro Pharma Limited
Aurobindo Pharma
Cipla
Mankind Pharma Limited
Nobel
Novartis
Sandoz
Вокате
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Корпорація Здоров'я
Кусум
Лекхім
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Украина
Фармасайнс
Юрія-Фарм
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