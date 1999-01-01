Київ
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A55

Палоносетрон, комбинації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04AПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A AАнтагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A55Палоносетрон, комбинації
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Акінзео®
Акінзео®
Капсули тверді 300 мг + 0,5 мг блістер №1
Санофі
Немає в наявності
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