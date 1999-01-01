Київ
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A05
Палоносетрон
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A A
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A05
Палоносетрон
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
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Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
906,86
грн
в 305 аптеках
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Алоксі®
Розчин для ін'єкцій 250 мкг/5 мл флакон 5 мл №1
Санофі
Немає в наявності
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Дозування
50 мкг/мл
250 мкг/5 мл
Виробник
Містрал Кепітал Менеджмент
Санофі
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