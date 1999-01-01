Київ
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A05

Палоносетрон

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04AПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A AАнтагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A05Палоносетрон
A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
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Палсет
Палсет
Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл флакон 5 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
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в 305 аптеках
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Алоксі®
Алоксі®
Розчин для ін'єкцій 250 мкг/5 мл флакон 5 мл №1
Санофі
Немає в наявності
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