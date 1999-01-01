Київ
Антагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A03

Тропісетрон

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04AПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A04A AАнтагоністи 5НТ3 (серотонінових) рецепторів
A04A A03Тропісетрон
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Тропісетрон
Тропісетрон
Розчин для ін'єкцій та інфузій 1 мг/мл ампула 5 мл №5
БІОЛІК ФАРМА
від 305,50 грн
в 10 аптеках
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