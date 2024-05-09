Всі аптеки України
Активні речовини — “М”МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM)

МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 61 препарат
Моваліс® розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Берінгер Інгельхайм
В 1200 аптеках
від 259,75 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® таблетки, 15 мг, блістер, № 20; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 Берінгер Інгельхайм
В 1159 аптеках
від 481,47 грн
Ціни в аптеках
Ревмоксикам® розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1.5 мл, блістер, блістер, № 5; Фармак
Ревмоксикам® Розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1.5 мл, блістер, блістер, № 5 Фармак
В 1144 аптеках
від 231,48 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам-Тева розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в контейнері пластиковому, в контейнері пластик., № 5; Teva
Мелоксикам-Тева Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в контейнері пластиковому, в контейнері пластик., № 5 Teva
В 1123 аптеках
від 194,40 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам-КВ таблетки, 15 мг, № 20; Київський вітамінний завод
Мелоксикам-КВ Таблетки, 15 мг, № 20 Київський вітамінний завод
В 1084 аптеках
від 104,31 грн
Ціни в аптеках
Моваліс® таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20 Берінгер Інгельхайм
В 1076 аптеках
від 347,54 грн
Ціни в аптеках
Ревмоксикам® супозиторії ректальні, 15 мг, блістер, № 5; Фармак
Ревмоксикам® Супозиторії ректальні, 15 мг, блістер, № 5 Фармак
В 1054 аптеках
від 112,40 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5 Мові Хелс ГмбХ
В 997 аптеках
від 160,07 грн
Ціни в аптеках
Ревмоксикам таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20; Фармак
Ревмоксикам Таблетки, 7,5 мг, блістер, № 20 Фармак
В 996 аптеках
від 128,16 грн
Ціни в аптеках
Ревмоксикам таблетки, 15 мг, блістер, № 20; Фармак
Ревмоксикам Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 Фармак
В 932 аптеках
від 204,90 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам-КВ таблетки, 7,5 мг, № 20; Київський вітамінний завод
Мелоксикам-КВ Таблетки, 7,5 мг, № 20 Київський вітамінний завод
В 878 аптеках
від 60,59 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 7,5 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 721 аптеці
від 276,85 грн
Ціни в аптеках
Міліксол розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Фармліга
Міліксол Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Фармліга
В 713 аптеках
від 224,70 грн
Ціни в аптеках
Інфламін супозиторії ректальні, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Лекхім-Харків
Інфламін Супозиторії ректальні, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 670 аптеках
від 162,17 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 20 Мові Хелс ГмбХ
В 667 аптеках
від 251,80 грн
Ціни в аптеках
Алсокам розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Лекхім
Алсокам Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Лекхім
В 649 аптеках
від 159,09 грн
Ціни в аптеках
Мелбек® таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Нобель
Мелбек® Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Нобель
В 624 аптеках
від 488,63 грн
Ціни в аптеках
Фармаксикам розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5; Новофарм-Біосинтез
Фармаксикам Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5 Новофарм-Біосинтез
В 571 аптеці
від 226,61 грн
Ціни в аптеках
Локсидол розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 3; Уорлд Медицин
Локсидол Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 3 Уорлд Медицин
В 564 аптеках
від 157,96 грн
Ціни в аптеках
Мелокс таблетки, 15 мг, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Мелокс Таблетки, 15 мг, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 543 аптеках
від 93,86 грн
Ціни в аптеках
Локсидол таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Уорлд Медицин
Локсидол Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Уорлд Медицин
В 534 аптеках
від 134,12 грн
Ціни в аптеках
Мелокс розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Мелокс Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 459 аптеках
від 136,09 грн
Ціни в аптеках
Мелсі таблетки, 15 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Астрафарм
Мелсі Таблетки, 15 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Астрафарм
В 448 аптеках
від 91,88 грн
Ціни в аптеках
Мелбек® таблетки, 7,5 мг, блістер, № 30; Нобель
Мелбек® Таблетки, 7,5 мг, блістер, № 30 Нобель
В 423 аптеках
від 238,31 грн
Ціни в аптеках
Ексистен-Сановель таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Сановель
Ексистен-Сановель Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Сановель
В 421 аптеці
від 329,81 грн
Ціни в аптеках
Новоксикам розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Новофарм-Біосинтез
Новоксикам Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Новофарм-Біосинтез
В 394 аптеках
від 155,78 грн
Ціни в аптеках
Ревмоксикам таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Фармак
Ревмоксикам Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Фармак
В 273 аптеках
від 110,24 грн
Ціни в аптеках
Мелоксик розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Польфарма
Мелоксик Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Польфарма
В 270 аптеках
від 125,45 грн
Ціни в аптеках
Мовіксикам® ОДТ таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10; Мові Хелс ГмбХ
Мовіксикам® ОДТ Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 15 мг, блістер, № 10 Мові Хелс ГмбХ
В 250 аптеках
від 193,10 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам таблетки, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Лекхім-Харків
Мелоксикам Таблетки, 0,015 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Лекхім-Харків
В 202 аптеках
від 87,70 грн
Ціни в аптеках
Мелсі таблетки, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Астрафарм
Мелсі Таблетки, 7,5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Астрафарм
В 187 аптеках
від 49,08 грн
Ціни в аптеках
Ревмалгин супозиторії ректальні, 15 мг, стрип, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ревмалгин Супозиторії ректальні, 15 мг, стрип, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 147 аптеках
від 140,39 грн
Ціни в аптеках
Мелокса Ксантіс таблетки, 15 мг, блістер, № 60; Xantis Pharma Limited
Мелокса Ксантіс Таблетки, 15 мг, блістер, № 60 Xantis Pharma Limited
В 124 аптеках
від 282,13 грн
Ціни в аптеках
Мелсі розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 5; Астрафарм
Мелсі Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 5 Астрафарм
В 122 аптеках
від 209,00 грн
Ціни в аптеках
Мелоктам розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Містрал Кепітал Менеджмент
Мелоктам Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Містрал Кепітал Менеджмент
В 109 аптеках
від 165,12 грн
Ціни в аптеках
Мелокса Ксантіс таблетки, 15 мг, блістер, № 20; Xantis Pharma Limited
Мелокса Ксантіс Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 Xantis Pharma Limited
В 80 аптеках
від 114,05 грн
Ціни в аптеках
Алгезикам® розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Лекхім-Харків
Алгезикам® Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Лекхім-Харків
В 77 аптеках
від 235,98 грн
Ціни в аптеках
Інфламін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачці, в пачці, № 5; Лекхім-Харків
Інфламін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачці, в пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 75 аптеках
від 181,64 грн
Ціни в аптеках
Ревмастоп розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Ревмастоп Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 75 аптеках
від 177,67 грн
Ціни в аптеках
Мовалгін таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Фармасайнс
Мовалгін Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Фармасайнс
В 38 аптеках
від 110,56 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в касеті, в касеті, № 5; Борщагівський ХФЗ
Мелоксикам Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в касеті, в касеті, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 25 аптеках
від 217,00 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам таблетки, 0,0075 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Лекхім-Харків
Мелоксикам Таблетки, 0,0075 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Лекхім-Харків
В 23 аптеках
від 68,00 грн
Ціни в аптеках
Медиксикам розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; ДЕСПИНА ФАРМА ООО
Медиксикам Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 ДЕСПИНА ФАРМА ООО
В 22 аптеках
від 209,70 грн
Ціни в аптеках
Ревмалгин розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачці, в пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ревмалгин Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачці, в пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 21 аптеці
від 146,36 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Беркана Плюс
Мелоксикам Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Беркана Плюс
В 10 аптеках
від 137,50 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Мелоксикам-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 138,50 грн
Ціни в аптеках
Санаком розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Лекхім-Харків
Санаком Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Лекхім-Харків
В 8 аптеках
від 230,18 грн
Ціни в аптеках
Ревмалгин таблетки, 15 мг, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ревмалгин Таблетки, 15 мг, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 2 аптеках
від 129,52 грн
Ціни в аптеках
Мелоксикам-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Мелоксикам-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 8 аптеках інших міст
від 134,00 грн
Ціни в інших містах
Ревмоксикам® розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1.5 мл, блістер, блістер, № 3; Фармак
Ревмоксикам® Розчин для ін'єкцій, 1 %, ампула, 1.5 мл, блістер, блістер, № 3 Фармак
В 1 аптеці інших міст
від 148,32 грн
Ціни в інших містах
Моваліс® таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Берінгер Інгельхайм
Моваліс® Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Аспікам таблетки, 15 мг, № 20; Біофрам
Аспікам Таблетки, 15 мг, № 20 Біофрам
Немає в наявності
Ревмалгин таблетки, 7,5 мг, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ревмалгин Таблетки, 7,5 мг, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Ревмалгин таблетки, 15 мг, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ревмалгин Таблетки, 15 мг, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Ревмалгин супозиторії ректальні, 15 мг, стрип, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ревмалгин Супозиторії ректальні, 15 мг, стрип, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Мелокса Ксантіс таблетки, 15 мг, блістер, № 10; Xantis Pharma Limited
Мелокса Ксантіс Таблетки, 15 мг, блістер, № 10 Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Алгезикам® таблетки, 15 мг, блістер, № 20; SANWEZZA LAB GmbH
Алгезикам® Таблетки, 15 мг, блістер, № 20 SANWEZZA LAB GmbH
Немає в наявності
Мелсі розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5; Новофарм-Біосинтез
Мелсі Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5 Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Мелоксикам розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 5; Беркана Плюс
Мелоксикам Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 5 Беркана Плюс
Немає в наявності
Мелоксикам-Віста розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Містрал Кепітал Менеджмент
Мелоксикам-Віста Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Мелолган розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Містрал Кепітал Менеджмент
Мелолган Розчин для ін'єкцій, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності

протизапальна, аналгетична, антипіретична дії; ЛЗ класу енолієвої к-ти, що виявив високу протизапальну активність на всіх стандартних моделях запалення; механізм розвитку перелічених ефектів може полягати у здатності препарату інгібувати біосинтез простагландинів; селективно інгібує ЦОГ-2 у порівнянні з ЦОГ-1; не впливає на агрегацію тромбоцитів або на час кровотечі при застосуванні рекомендованих доз.

короткотривале симптоматичне лікування загострення остеоартрозу; довготривале симптоматичне лікування РА та анкілозивного спондиліту,короткотривале симптоматичне лікування г. нападу РА та анкілозивного спондиліту, коли p/os та рer rectum шляхи застосування не можуть бути застосовані.

дорослим; остеоартрити: 15 мг/добу; РА: 15 мг/добу; анкілозивні спондиліти: 15 мг/добу; загострення остеоартрозу: 7,5 мг/добу, якщо необхідно, дозу можна збільшити до 15 мг/добу; максимально рекомендована добова доза для дорослих - 15 мг; максимальна тривалість в/м терапії 2-3 дні в обґрунтованих виняткових випадках (коли p/os та ректал. шляхи застосування неможливі); при комбінованому застосуванні різних форм препарату загальна добова доза не повинна перевищувати 15 мг.

гіперчутливість до складових ЛЗ, НПЗЗ, кислота ацетилсаліцилова; симптоми астми, носові поліпи, ангіоневротичний набряк або кропив’янка після прийому кислоти ацетилсаліцилової чи інших НПЗЗ в анамнезі; ІІІ триместр вагітності; шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, пов’язана з попередньою терапією НПЗЗ в анамнезі; активна або рецидивуюча пептична виразка/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих підтверджених випадки виразки або кровотечі); тяжка ПН; тяжка НН без застосування діалізу; шлунково-кишкова кровотеча, цереброваскулярна кровотеча в анамнезі або інші порушення згортання крові; тяжка СН; лікування періопераційного болю при коронарному шунтуванні; діти до 18 років.

анемія; відхилення показників аналізу крові від норми (включаючи зміну кількості лейкоцитів), лейкопенія, тромбоцитопенія; АР, анафілактична р-ція, анафілактоїдна р- ція, включаючи шок; зміна настрою, нічні кошмари; сплутаність свідомості, дезорієнтація, безсоння; головний біль; запаморочення, сонливість; розлади функції зору (нечіткість зору); кон’юнктивіт; запаморочення; дзвін у вухах; відчуття серцебиття; СН; підвищення АТ, припливи; астма у пацієнтів з алергією на аспірин та інші НПЗЗ; інфекції ВДШ, кашель; диспепсія, нудота, блювання, біль у животі, запор, метеоризм, діарея; прихована або макроскопічна шлунково-кишкова кровотеча, стоматит, гастрит, відрижка; коліт, гастродуоденальна виразка, езофагіт; шлунково-кишкова перфорація; порушення показників ф-ції печінки (підвищення трансаміназ або білірубіну); гепатит; жовтяниця, ПН; ангіоневротичний набряк, свербіж, висипання; с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, кропив’янка; бульозний дерматит, мультиформна еритема; р-ції фоточутливості, ексфоліативний дерматит; затримка натрію та води, гіперкаліємія, зміни показників ф-ції нирок (підвищення КлКр та/або сечовини сироватки); ГНН, інфекції сечовивідних шляхів, порушення частоти сечовипускання; набряк, включаючи набряк нижніх кінцівок; грипоподібні симптоми; артралгія, біль у спині, ознаки та симптоми, пов’язані з суглобами.