МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM) Діюча речовина
протизапальна, аналгетична, антипіретична дії; ЛЗ класу енолієвої к-ти, що виявив високу протизапальну активність на всіх стандартних моделях запалення; механізм розвитку перелічених ефектів може полягати у здатності препарату інгібувати біосинтез простагландинів; селективно інгібує ЦОГ-2 у порівнянні з ЦОГ-1; не впливає на агрегацію тромбоцитів або на час кровотечі при застосуванні рекомендованих доз.
короткотривале симптоматичне лікування загострення остеоартрозу; довготривале симптоматичне лікування РА та анкілозивного спондиліту,короткотривале симптоматичне лікування г. нападу РА та анкілозивного спондиліту, коли p/os та рer rectum шляхи застосування не можуть бути застосовані.
дорослим; остеоартрити: 15 мг/добу; РА: 15 мг/добу; анкілозивні спондиліти: 15 мг/добу; загострення остеоартрозу: 7,5 мг/добу, якщо необхідно, дозу можна збільшити до 15 мг/добу; максимально рекомендована добова доза для дорослих - 15 мг; максимальна тривалість в/м терапії 2-3 дні в обґрунтованих виняткових випадках (коли p/os та ректал. шляхи застосування неможливі); при комбінованому застосуванні різних форм препарату загальна добова доза не повинна перевищувати 15 мг.
гіперчутливість до складових ЛЗ, НПЗЗ, кислота ацетилсаліцилова; симптоми астми, носові поліпи, ангіоневротичний набряк або кропив’янка після прийому кислоти ацетилсаліцилової чи інших НПЗЗ в анамнезі; ІІІ триместр вагітності; шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, пов’язана з попередньою терапією НПЗЗ в анамнезі; активна або рецидивуюча пептична виразка/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих підтверджених випадки виразки або кровотечі); тяжка ПН; тяжка НН без застосування діалізу; шлунково-кишкова кровотеча, цереброваскулярна кровотеча в анамнезі або інші порушення згортання крові; тяжка СН; лікування періопераційного болю при коронарному шунтуванні; діти до 18 років.
анемія; відхилення показників аналізу крові від норми (включаючи зміну кількості лейкоцитів), лейкопенія, тромбоцитопенія; АР, анафілактична р-ція, анафілактоїдна р- ція, включаючи шок; зміна настрою, нічні кошмари; сплутаність свідомості, дезорієнтація, безсоння; головний біль; запаморочення, сонливість; розлади функції зору (нечіткість зору); кон’юнктивіт; запаморочення; дзвін у вухах; відчуття серцебиття; СН; підвищення АТ, припливи; астма у пацієнтів з алергією на аспірин та інші НПЗЗ; інфекції ВДШ, кашель; диспепсія, нудота, блювання, біль у животі, запор, метеоризм, діарея; прихована або макроскопічна шлунково-кишкова кровотеча, стоматит, гастрит, відрижка; коліт, гастродуоденальна виразка, езофагіт; шлунково-кишкова перфорація; порушення показників ф-ції печінки (підвищення трансаміназ або білірубіну); гепатит; жовтяниця, ПН; ангіоневротичний набряк, свербіж, висипання; с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, кропив’янка; бульозний дерматит, мультиформна еритема; р-ції фоточутливості, ексфоліативний дерматит; затримка натрію та води, гіперкаліємія, зміни показників ф-ції нирок (підвищення КлКр та/або сечовини сироватки); ГНН, інфекції сечовивідних шляхів, порушення частоти сечовипускання; набряк, включаючи набряк нижніх кінцівок; грипоподібні симптоми; артралгія, біль у спині, ознаки та симптоми, пов’язані з суглобами.