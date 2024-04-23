приймати 1 р/добу кожного дня в один і той самий час; МДД - 20 мг; з метою зниження ризику появи негативних реакцій підтримуючу дозу визначають шляхом поступового збільшення дозування на 5 мг/тиждень протягом перших 3 тижнів: 1-й тиждень (1-7 день) приймати 5 мг/добу, 2-й тиждень (8-14 день) - 10 мг/добу, 3-й тиждень (15-21 день) - 15 мг/добу, розпочинаючи з 4-го тижня - 20 мг/добу; рекомендована підтримуюча доза - 20 мг/добу; регулярно оцінювати переносимість та дозування мемантину протягом трьох місяців від початку лікування.