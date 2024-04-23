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Активні речовини — “М”МЕМАНТИН (MEMANTINE)

МЕМАНТИН (MEMANTINE) Діюча речовина

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Знайдено: 25 препаратів
Мемокс 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Асіно
Мемокс 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Асіно
В 860 аптеках
від 673,76 грн
Ціни в аптеках
Денігма® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 140; Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Денігма® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 140 Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
В 696 аптеках
від 1224,50 грн
Ціни в аптеках
Мемокс 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у пачці, № 60; Асіно
Мемокс 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у пачці, № 60 Асіно
В 622 аптеках
від 673,76 грн
Ціни в аптеках
Мемокс 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у пачці, № 30; Асіно
Мемокс 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у пачці, № 30 Асіно
В 614 аптеках
від 359,46 грн
Ціни в аптеках
Мембрал таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Київський вітамінний завод
Мембрал Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Київський вітамінний завод
В 582 аптеках
від 506,18 грн
Ціни в аптеках
Мемамед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Мемамед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 361 аптеці
від 440,86 грн
Ціни в аптеках
Мемамед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Мемамед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 347 аптеках
від 247,08 грн
Ціни в аптеках
Абікса таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28; Лундбек Експорт А/С
Абікса Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 28 Лундбек Експорт А/С
В 331 аптеці
від 1742,43 грн
Ціни в аптеках
Мема таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 56; Тева Україна
Мема Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 56 Тева Україна
В 161 аптеці
від 1141,88 грн
Ціни в аптеках
Мексія 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 50; Нобель
Мексія 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 50 Нобель
В 157 аптеках
від 550,96 грн
Ціни в аптеках
Мемантин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Мемантин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 150 аптеках
від 311,60 грн
Ціни в аптеках
Мема таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Мема Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 138 аптеках
від 982,72 грн
Ціни в аптеках
Мематон ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; ІнтерХім
Мематон ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 ІнтерХім
В 128 аптеках
від 436,31 грн
Ціни в аптеках
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
Мемтек® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
В 103 аптеках
від 253,10 грн
Ціни в аптеках
Мематон ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; ІнтерХім
Мематон ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 ІнтерХім
В 77 аптеках
від 293,19 грн
Ціни в аптеках
Мемантин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Мемантин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 51 аптеці
від 607,51 грн
Ціни в аптеках
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Тингрекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 48 аптеках
від 393,33 грн
Ціни в аптеках
Ментавістін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Ментавістін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 28 аптеках
від 388,00 грн
Ціни в аптеках
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Гріндекс
Тингрекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Гріндекс
В 17 аптеках
від 914,19 грн
Ціни в аптеках
Тингрекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90; Гріндекс
Тингрекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 90 Гріндекс
В 5 аптеках
від 1372,32 грн
Ціни в аптеках
Мема таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Мема Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1 аптеці інших міст
від 1039,91 грн
Ціни в інших містах
Мема таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Тева Україна
Мема Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Тева Україна
В 1 аптеці інших міст
від 1950,91 грн
Ціни в інших містах
Денігма® розчин для орального застосування, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Кусум Фарм
Денігма® Розчин для орального застосування, 2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Кусум Фарм
В 1 аптеці інших міст
від 276,06 грн
Ціни в інших містах
Нейронтін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Нейронтін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Адмента 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; САН
Адмента 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 САН
Немає в наявності

потенціалзалежний, середньої афінності неконкурентний антагоніст NMDA-рецепторів, модулює ефекти патологічно підвищених рівнів глутамату, який може призвести до дисфункції нейронів.

хвороба Альцгеймера від легкого ступеня тяжкості до тяжких форм.

приймати 1 р/добу кожного дня в один і той самий час; МДД - 20 мг; з метою зниження ризику появи негативних реакцій підтримуючу дозу визначають шляхом поступового збільшення дозування на 5 мг/тиждень протягом перших 3 тижнів: 1-й тиждень (1-7 день) приймати 5 мг/добу, 2-й тиждень (8-14 день) - 10 мг/добу, 3-й тиждень (15-21 день) - 15 мг/добу, розпочинаючи з 4-го тижня - 20 мг/добу; рекомендована підтримуюча доза - 20 мг/добу; регулярно оцінювати переносимість та дозування мемантину протягом трьох місяців від початку лікування.

гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента ЛЗ.

грибкові захворювання; гіперчутливість; сонливість, сплутаність свідомості, галюцинації, психотичні реакції; запаморочення, порушення рівноваги чи ходи, судомні напади; СН, АГ, венозний тромбоз/тромбоемболізм; задишка; запор, блювання, панкреатит; підвищені показники функції печінки, гепатит; головний біль, підвищена втомлюваність.