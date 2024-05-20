Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСАПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСАКортикостероїдиМометазонАллертек® НазоЦіни в аптеках

Аллертек® Назо спрей назальний дозований, суспензія 50 мкг/доза флакон з насосом-дозатором з розпилювачем 140 доз, №1 - Одеса (336128) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
370,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
356,51
Економія: -25,91 грн
330,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (195)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
377,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
340,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
394,98
Економія: -92,80 грн
302,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
454,99
Економія: -98,55 грн
356,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
320,89 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (195)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
377,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (195)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
377,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
417,99
Економія: -61,55 грн
356,44 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (195)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
377,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (195)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
377,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
340,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
338,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
410,88
Економія: -105,72 грн
305,16 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
507,60
Економія: -155,60 грн
352,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
570,90
Економія: -212,10 грн
358,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
384,16
Економія: -105,56 грн
278,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (3)
340,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
370,60 грн