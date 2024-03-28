АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM)

дозу встановлюють індивідуально; у дорослих та дітей старших 2-х років при ентеробіозі, анкілостомозі, некаторозі, аскаридозі, трихінельозі застосовують внутрішньо 400 мг 1 р/добу одноразово, дітям від 1 до 2 років - 200мг/добу одноразово; при стронгілоїдозі, теніозі та гіменоліпедозі застосовують у дорослих та дітей старших 2-х років по 1 табл. або 2 пакетика або 10 мл суспензії (400 мг) 1р/добу протягом 3 діб, при гіменолепідозі рекомендується повторний курс лікування в інтервалі з 10-го по 21-й день після попереднього курсу; при опісторхозі і клонорхозі дорослим та дітям старше 2-х років препарат призначають по 400 мг 2 р/добу протягом 3 діб; при лямбліозі у дітей віком 2-12 років препарат застосовують по 400 мг 1 р/добу протягом 5 діб; при шкірних мігруючих личинках (Cutaneous larva migrans) застосовують по 400 мг протягом 1- 3 діб; при системних глистяних інвазіях доза залежить від виду паразита, ваги пацієнта та важкості захворювання: при цистному ехінококозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг застосовують по 400 мг 2 р/добу протягом 28 діб, пацієнтам з вагою менше 60 кг - в добовій дозі 15мг/кг двома рівними частинами 2 р/добу (МДД 800 мг ), курс лікування можна повторити з інтервалом в 14 днів, при необхідності можна провести 3 таких цикли лікування; при альвеолярному ехінококозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг застосовують по 400 мг 2 р/добу протягом трьох циклів по 28 діб з 14-денними перервами між циклами, у пацієнтів з масою тіла менше, ніж 60 кг застосовують в добовій дозі 15мг/кг двома рівними частинами 2 рази/добу (МДД 800 мг ); при нейроцистециркозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг призначають по 800 мг на добу в 2 прийоми по 400 мг протягом 7-30 діб в залежності від результату, пацієнтам з вагою менше 60 кг - в добовій дозі 15мг/кг ваги двома рівними частинами 2 р/добу (МДД 800 мг) протягом 7-30 діб в залежності від результату, повторний курс можна проводити через 2 тижні; при капілярозі призначають по 400 мг/добу щоденно потягом 10 діб; при гнатостомозі призначають по 400 мг/добу щоденно протягом 10-20 діб.