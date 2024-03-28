АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM) Діюча речовина
RTECS: (5-(пропілтио)-1H-бензімідазол-2-іл)карбамінової кислоти метиловий ефір;
або 5-пропілтио)-2-карбометоксиамінобензімідазол.
NLM: О-метил N-(5-(пропілтио)-2-бензімідазоліл)карбамат.
антипротозойна та антигельмінтна; діє як на кишкові, так і на тканинні паразити у формі яєць, личинок та дорослих гельмінтів; антигельмінтна дія альбендазолу зумовлена пригніченням полімеризації тубуліну, що призводить до порушення метаболізму та загибелі гельмінтів; виявляє активність проти таких кишкових паразитів: нематоди - Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Cutaneus Larva Migrans; цестоди - Hymenolepsis nana, Taenia solium, Taenia saginata; трематоди - Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis; протозої - Giardia lamblia (intestinalis або duodenalis); виявляє активність щодо тканинних паразитів, включаючи цистний та альвеолярний ехінококози, що спричиняються інвазією Echinococcosus granulosus та Echinococcosus multilocularis відповідно; є ефективним засобом для лікування нейроцистицеркозу, спричиненого личинковою інвазією Taenia solium, капіляріозу, спричиненого Capillaria philippinensis, та гнатостомозу, спричиненого інвазією Gnathostoma spinigerum; знищує цисти або значно зменшує їхні розміри (до 80%) у пацієнтів з гранулярним ехінококозом.
ентеробіоз, анкілостомоз, некатороз, гіменолепідоз, теніоз, стронгілоїдоз, аскаридоз, трихінельоз, клонорхоз, шкірні мігруючі личинки, лямбліоз у дітей, капіляроз, гнатостомоз, трихіноз, токсокароз; шкірний синдром Larva Migrans; системні гельмінтні інфекції (тривале лікування високими дозами): цистний ехінококоз, альвеолярний ехінококоз, нейроцистицеркоз.
дозу встановлюють індивідуально; у дорослих та дітей старших 2-х років при ентеробіозі, анкілостомозі, некаторозі, аскаридозі, трихінельозі застосовують внутрішньо 400 мг 1 р/добу одноразово, дітям від 1 до 2 років - 200мг/добу одноразово; при стронгілоїдозі, теніозі та гіменоліпедозі застосовують у дорослих та дітей старших 2-х років по 1 табл. або 2 пакетика або 10 мл суспензії (400 мг) 1р/добу протягом 3 діб, при гіменолепідозі рекомендується повторний курс лікування в інтервалі з 10-го по 21-й день після попереднього курсу; при опісторхозі і клонорхозі дорослим та дітям старше 2-х років препарат призначають по 400 мг 2 р/добу протягом 3 діб; при лямбліозі у дітей віком 2-12 років препарат застосовують по 400 мг 1 р/добу протягом 5 діб; при шкірних мігруючих личинках (Cutaneous larva migrans) застосовують по 400 мг протягом 1- 3 діб; при системних глистяних інвазіях доза залежить від виду паразита, ваги пацієнта та важкості захворювання: при цистному ехінококозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг застосовують по 400 мг 2 р/добу протягом 28 діб, пацієнтам з вагою менше 60 кг - в добовій дозі 15мг/кг двома рівними частинами 2 р/добу (МДД 800 мг ), курс лікування можна повторити з інтервалом в 14 днів, при необхідності можна провести 3 таких цикли лікування; при альвеолярному ехінококозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг застосовують по 400 мг 2 р/добу протягом трьох циклів по 28 діб з 14-денними перервами між циклами, у пацієнтів з масою тіла менше, ніж 60 кг застосовують в добовій дозі 15мг/кг двома рівними частинами 2 рази/добу (МДД 800 мг ); при нейроцистециркозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг призначають по 800 мг на добу в 2 прийоми по 400 мг протягом 7-30 діб в залежності від результату, пацієнтам з вагою менше 60 кг - в добовій дозі 15мг/кг ваги двома рівними частинами 2 р/добу (МДД 800 мг) протягом 7-30 діб в залежності від результату, повторний курс можна проводити через 2 тижні; при капілярозі призначають по 400 мг/добу щоденно потягом 10 діб; при гнатостомозі призначають по 400 мг/добу щоденно протягом 10-20 діб.
гіперчутливість до препарату, вагітність, період лактації, період планування вагітності, діти до 2 років; захворювання сітківки ока, фенілкетонурія (таб.).
сухість у роті, печія, нудота, блювання, біль у животі, метеоризм, пронос, запор, підвищення активності печінкових ферментів; безсоння або сонливість, головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, дезорієнтація, галюцинації, судоми, зниження гостроти зору; лейкопенія, панцитопенія, тромбоцитопенія; випадіння волосся, алопеції; порушення функції нирок, гостра ниркова недостатність; підвищення рівня печінкових ферментів від легкого до помірного ступеня; гепатит; свербіж, кропив’янка, пухирчатка, дерматит, пропасниця; поліморфна еритема, синдром Стівенса-Джонсона; реакції гіперчутливості.