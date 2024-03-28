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Активні речовини — “А”АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM)

АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Ворміл таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Мілі Хелскере
Ворміл Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Мілі Хелскере
В 1165 аптеках
від 119,22 грн
Ціни в аптеках
Зентел™ таблетки, 400 мг, № 1; ГлаксоСмітКляйн
Зентел™ Таблетки, 400 мг, № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 1111 аптеці
від 57,84 грн
Ціни в аптеках
Альдазол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 3; Київський вітамінний завод
Альдазол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 3 Київський вітамінний завод
В 1070 аптеках
від 105,59 грн
Ціни в аптеках
Зентел™ суспензія оральна, 400 мг/10 мл, флакон, 10 мл, № 1; ГлаксоСмітКляйн
Зентел™ Суспензія оральна, 400 мг/10 мл, флакон, 10 мл, № 1 ГлаксоСмітКляйн
В 1016 аптеках
від 105,48 грн
Ціни в аптеках
Ворміл суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1; Мілі Хелскере
Ворміл Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мілі Хелскере
В 977 аптеках
від 101,58 грн
Ціни в аптеках
Ворміл таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 1; Мілі Хелскере
Ворміл Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 1 Мілі Хелскере
В 851 аптеці
від 59,42 грн
Ціни в аптеках
Альбела® таблетки, 400 мг, блістер, № 3; Гледфарм
Альбела® Таблетки, 400 мг, блістер, № 3 Гледфарм
В 703 аптеках
від 92,74 грн
Ціни в аптеках
Альбензі таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Euro Lifecare
Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Euro Lifecare
В 434 аптеках
від 95,06 грн
Ціни в аптеках
Альбендазол таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Тернофарм
В 377 аптеках
від 82,55 грн
Ціни в аптеках
Альбензі суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон в коробці картонній, 10 мл, № 1; Euro Lifecare
Альбензі Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон в коробці картонній, 10 мл, № 1 Euro Lifecare
В 203 аптеках
від 47,00 грн
Ціни в аптеках
Альбендазол таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 3 Тернофарм
В 185 аптеках
від 90,71 грн
Ціни в аптеках
Альбензі таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Euro Lifecare
Альбензі Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
В 37 аптеках
від 128,91 грн
Ціни в аптеках
Альбендазол-Фармекс таблетки, 400 мг, блістер, № 3; Здоров'я ФК
Альбендазол-Фармекс Таблетки, 400 мг, блістер, № 3 Здоров'я ФК
В 31 аптеці
від 72,52 грн
Ціни в аптеках
Альбендазол таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 3 Тернофарм
В 14 аптеках
від 127,40 грн
Ціни в аптеках
Альбендазол таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 3 Тернофарм
В 9 аптеках
від 98,45 грн
Ціни в аптеках
Ангельмекс таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Агрофарм
Ангельмекс Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Агрофарм
В 6 аптеках
від 136,82 грн
Ціни в аптеках
Альбендазол таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 3 Тернофарм
В 2 аптеках інших міст
від 109,00 грн
Ціни в інших містах
Вормстоп таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; М.Біотек Лтд.
Вормстоп Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Альбендазол таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 3; Тернофарм
Альбендазол Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 3 Тернофарм
Немає в наявності
Mm = 265,34 Да. Білий або білуватий порошок, розчинний у диметилсульфоксиді, концентрованих кислотах і основах і практично нерозчинний у воді. Незначно розчинний в метанолі, хлороформі, етилацетаті і ацетонітрилі. Точка плавлення - 209 °С. log P (октанол-вода) = 3,14.
АЛЬБЕНДАЗОЛ (ALBENDAZOLUM)
CAS №: 54965-21-8 C12H15N3O2S
USPDDN, RTECS: метил 5-(пропілтио)-2-бензімідазолкарбамат.
RTECS: (5-(пропілтио)-1H-бензімідазол-2-іл)карбамінової кислоти метиловий ефір;
або 5-пропілтио)-2-карбометоксиамінобензімідазол.
NLM: О-метил N-(5-(пропілтио)-2-бензімідазоліл)карбамат.

антипротозойна та антигельмінтна; діє як на кишкові, так і на тканинні паразити у формі яєць, личинок та дорослих гельмінтів; антигельмінтна дія альбендазолу зумовлена пригніченням полімеризації тубуліну, що призводить до порушення метаболізму та загибелі гельмінтів; виявляє активність проти таких кишкових паразитів: нематоди - Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Cutaneus Larva Migrans; цестоди - Hymenolepsis nana, Taenia solium, Taenia saginata; трематоди - Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis; протозої - Giardia lamblia (intestinalis або duodenalis); виявляє активність щодо тканинних паразитів, включаючи цистний та альвеолярний ехінококози, що спричиняються інвазією Echinococcosus granulosus та Echinococcosus multilocularis відповідно; є ефективним засобом для лікування нейроцистицеркозу, спричиненого личинковою інвазією Taenia solium, капіляріозу, спричиненого Capillaria philippinensis, та гнатостомозу, спричиненого інвазією Gnathostoma spinigerum; знищує цисти або значно зменшує їхні розміри (до 80%) у пацієнтів з гранулярним ехінококозом.

ентеробіоз, анкілостомоз, некатороз, гіменолепідоз, теніоз, стронгілоїдоз, аскаридоз, трихінельоз, клонорхоз, шкірні мігруючі личинки, лямбліоз у дітей, капіляроз, гнатостомоз, трихіноз, токсокароз; шкірний синдром Larva Migrans; системні гельмінтні інфекції (тривале лікування високими дозами): цистний ехінококоз, альвеолярний ехінококоз, нейроцистицеркоз.

дозу встановлюють індивідуально; у дорослих та дітей старших 2-х років при ентеробіозі, анкілостомозі, некаторозі, аскаридозі, трихінельозі застосовують внутрішньо 400 мг 1 р/добу одноразово, дітям від 1 до 2 років - 200мг/добу одноразово; при стронгілоїдозі, теніозі та гіменоліпедозі застосовують у дорослих та дітей старших 2-х років по 1 табл. або 2 пакетика або 10 мл суспензії (400 мг) 1р/добу протягом 3 діб, при гіменолепідозі рекомендується повторний курс лікування в інтервалі з 10-го по 21-й день після попереднього курсу; при опісторхозі і клонорхозі дорослим та дітям старше 2-х років препарат призначають по 400 мг 2 р/добу протягом 3 діб; при лямбліозі у дітей віком 2-12 років препарат застосовують по 400 мг 1 р/добу протягом 5 діб; при шкірних мігруючих личинках (Cutaneous larva migrans) застосовують по 400 мг протягом 1- 3 діб; при системних глистяних інвазіях доза залежить від виду паразита, ваги пацієнта та важкості захворювання: при цистному ехінококозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг застосовують по 400 мг 2 р/добу протягом 28 діб, пацієнтам з вагою менше 60 кг - в добовій дозі 15мг/кг двома рівними частинами 2 р/добу (МДД 800 мг ), курс лікування можна повторити з інтервалом в 14 днів, при необхідності можна провести 3 таких цикли лікування; при альвеолярному ехінококозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг застосовують по 400 мг 2 р/добу протягом трьох циклів по 28 діб з 14-денними перервами між циклами, у пацієнтів з масою тіла менше, ніж 60 кг застосовують в добовій дозі 15мг/кг двома рівними частинами 2 рази/добу (МДД 800 мг ); при нейроцистециркозі у пацієнтів з вагою більше 60 кг призначають по 800 мг на добу в 2 прийоми по 400 мг протягом 7-30 діб в залежності від результату, пацієнтам з вагою менше 60 кг - в добовій дозі 15мг/кг ваги двома рівними частинами 2 р/добу (МДД 800 мг) протягом 7-30 діб в залежності від результату, повторний курс можна проводити через 2 тижні; при капілярозі призначають по 400 мг/добу щоденно потягом 10 діб; при гнатостомозі призначають по 400 мг/добу щоденно протягом 10-20 діб.

гіперчутливість до препарату, вагітність, період лактації, період планування вагітності, діти до 2 років; захворювання сітківки ока, фенілкетонурія (таб.).

сухість у роті, печія, нудота, блювання, біль у животі, метеоризм, пронос, запор, підвищення активності печінкових ферментів; безсоння або сонливість, головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, дезорієнтація, галюцинації, судоми, зниження гостроти зору; лейкопенія, панцитопенія, тромбоцитопенія; випадіння волосся, алопеції; порушення функції нирок, гостра ниркова недостатність; підвищення рівня печінкових ферментів від легкого до помірного ступеня; гепатит; свербіж, кропив’янка, пухирчатка, дерматит, пропасниця; поліморфна еритема, синдром Стівенса-Джонсона; реакції гіперчутливості.