для инфильтрационной анестезии применяют 0,25–0,5% р-ры, для анестезии по Вишневскому — 0,125–0,25% р-ры, для проводниковой анестезии — 1–2% р-ры, для перидуральной — 2% р-р (20–30 мл), для спинномозговой — 5% р-р (2–3 мл). При местной анестезии концентрация и количество р-ров зависят от характера хирургического вмешательства. При паранефральной блокаде в околопочечную клетчатку вводят 50–70 мл 0,5% р-ра или 100–150 мл 0,25% р-ра, при вагосимпатической блокаде — 30–100 мл 0,25% р-ра.

В/в вводят от 1 до 10–15 мл 0,25–0,5% р-ров (медленно, лучше в изотоническом р-ре натрия хлорида). Количество инъекций зависит от тяжести болезни и эффекта терапии. Внутрь применяют 0,25–0,5% р-ры по 30–50 мл 2–3 раза в сутки. Внутрикожные инъекции применяют для циркулярной и паравертебральной блокады (0,25–0,5% р-ры). Иногда 0,25% р-р (2–5 мл 4–5 раз в сутки) вводят в/в при мерцательной аритмии.

Для уменьшения всасывания и пролонгирования действия при местной анестезии к р-ру прокаина добавляют р-р адреналина гидрохлорида (1 капля 0,1% р-ра на 2–5–10 мл р-ра препарата).

Высшая разовая доза для взрослых при в/м введении — 0,1 г (5 мл 2% р-ра), при в/в введении — 0,05 г (20 мл 0,25% р-ра), при приеме внутрь — 0,25 г; суточная доза при в/м и в/в введении — 0,1 г (2 % и 0,25% р-ры соответственно), внутрь — 0,75 г.

Высшие дозы для инфильтрационной анестезии для взрослых: первая разовая доза в начале операции — не более 1,25 г (500 мл 0,25% р-ра) или 0,75 г (150 мл 0,5% р-ра). В дальнейшем на протяжении каждого часа операции — не более 2,5 г (1000 мл 0,25% р-ра) и 2 г (400 мл 0,5% р-ра).

Суппозитории вводят ректально. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки. Продолжительность курса лечения обычно составляет 10 дней.