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Активные вещества — “П”ПРОКАИН (PROCAINUM)

ПРОКАИН (PROCAINUM) Действующее вещество

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Найдено: 19 препаратов
Новокаин-Дарница раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Новокаин-Дарница Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 869 аптеках
от 39,70 грн
Цены в аптеках
Новокаин-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Новокаин-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 856 аптеках
от 31,80 грн
Цены в аптеках
Новокаин-Дарница раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Новокаин-Дарница Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 813 аптеках
от 20,93 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Новокаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 437 аптеках
от 30,00 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Корпорация Артериум
Новокаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Корпорация Артериум
В 385 аптеках
от 36,65 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 200 мл, № 1; Инфузия
Новокаин Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 200 мл, № 1 Инфузия
В 244 аптеках
от 34,89 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Новокаин Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 126 аптеках
от 21,23 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Новокаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 75 аптеках
от 35,40 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инфузий, 0,25 %, бутылка, 200 мл, № 1; Инфузия
Новокаин Раствор для инфузий, 0,25 %, бутылка, 200 мл, № 1 Инфузия
В 48 аптеках
от 31,00 грн
Цены в аптеках
Новокаин суппозитории ректальные, 0,1 г, стрип, в пачке, в пачке, № 10; Монфарм
Новокаин Суппозитории ректальные, 0,1 г, стрип, в пачке, в пачке, № 10 Монфарм
В 35 аптеках
от 61,00 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 400 мл, № 1; Инфузия
Новокаин Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 400 мл, № 1 Инфузия
В 32 аптеках
от 32,98 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Новокаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 30 аптеках
от 38,63 грн
Цены в аптеках
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Здоровье
Новокаин-Здоровье Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Здоровье
В 21 аптеке
от 31,54 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Новокаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 8 аптеках
от 34,06 грн
Цены в аптеках
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Здоровье
Новокаин-Здоровье Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Здоровье
В 6 аптеках
от 19,39 грн
Цены в аптеках
Новокаин-Здоровье раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Здоровье
Новокаин-Здоровье Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Здоровье
В 2 аптеках
от 28,28 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 0,5 %, ампула полимерная, 2 мл, № 10; Инфузия
Новокаин Раствор для инъекций, 0,5 %, ампула полимерная, 2 мл, № 10 Инфузия
В 2 аптеках
от 42,40 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лекхим-Харьков
Новокаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лекхим-Харьков
В 1 аптеке
от 40,50 грн
Цены в аптеках
Новокаин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Новокаин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеке других городов
от 62,20 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: р-р для инъекций, ректальные суппозитории.

прокаин — местноанестезирующее средство. При всасывании и поступлении в системный кровоток понижает возбудимость периферических холинореактивных систем, оказывает блокирующее действие на вегетативные ганглии, уменьшает спазм гладких мышц, снижает возбудимость миокарда и моторных зон коры головного мозга.

местная, инфильтрационная и спинномозговая анестезия, лечебная блокада, иногда — внутрикостная анестезия.
Иногда применяют в/в и внутрь при гипертонической болезни, токсикозе беременных с АГ, спазмах кровеносных сосудов, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, нейродермите, мерцательной аритмии и др.
Геморрой, трещины заднего прохода, спазмы гладких мышц кишечника.

для инфильтрационной анестезии применяют 0,25–0,5% р-ры, для анестезии по Вишневскому — 0,125–0,25% р-ры, для проводниковой анестезии — 1–2% р-ры, для перидуральной — 2% р-р (20–30 мл), для спинномозговой — 5% р-р (2–3 мл). При местной анестезии концентрация и количество р-ров зависят от характера хирургического вмешательства. При паранефральной блокаде в околопочечную клетчатку вводят 50–70 мл 0,5% р-ра или 100–150 мл 0,25% р-ра, при вагосимпатической блокаде — 30–100 мл 0,25% р-ра.
В/в вводят от 1 до 10–15 мл 0,25–0,5% р-ров (медленно, лучше в изотоническом р-ре натрия хлорида). Количество инъекций зависит от тяжести болезни и эффекта терапии. Внутрь применяют 0,25–0,5% р-ры по 30–50 мл 2–3 раза в сутки. Внутрикожные инъекции применяют для циркулярной и паравертебральной блокады (0,25–0,5% р-ры). Иногда 0,25% р-р (2–5 мл 4–5 раз в сутки) вводят в/в при мерцательной аритмии.
Для уменьшения всасывания и пролонгирования действия при местной анестезии к р-ру прокаина добавляют р-р адреналина гидрохлорида (1 капля 0,1% р-ра на 2–5–10 мл р-ра препарата).
Высшая разовая доза для взрослых при в/м введении — 0,1 г (5 мл 2% р-ра), при в/в введении — 0,05 г (20 мл 0,25% р-ра), при приеме внутрь — 0,25 г; суточная доза при в/м и в/в введении — 0,1 г (2 % и 0,25% р-ры соответственно), внутрь — 0,75 г.
Высшие дозы для инфильтрационной анестезии для взрослых: первая разовая доза в начале операции — не более 1,25 г (500 мл 0,25% р-ра) или 0,75 г (150 мл 0,5% р-ра). В дальнейшем на протяжении каждого часа операции — не более 2,5 г (1000 мл 0,25% р-ра) и 2 г (400 мл 0,5% р-ра).
Суппозитории вводят ректально. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки. Продолжительность курса лечения обычно составляет 10 дней.

повышенная чувствительность к прокаину.

головокружение, общая слабость, снижение АД, аллергические реакции.