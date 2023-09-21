если нет экстренной необходимости в проведении антикоагулянтной терапии (например при постоянной форме фибрилляции предсердий), варфарин назначают в средней поддерживающей дозе (4–5 мг/сут), которая обеспечивает достижение стабильного антикоагулянтного эффекта в течение 4–7 дней. В начале терапии протромбиновое время рекомендуется определять ежедневно до увеличения его до терапевтического уровня, затем 3 раза в неделю в течение 1–2 нед или даже реже (в зависимости от стабильности получаемых результатов определения протромбинового времени). Если протромбиновое время более или менее стабильно остается в терапевтических пределах, в дальнейшем достаточно определять его 1–2 раза в месяц.

В тех случаях, когда необходимо получить быстрый антикоагулянтный эффект, назначают гепарин и одновременно варфарин в высокой дозе (10 мг/сут в течение 2 дней). После увеличения протромбинового времени до желаемого терапевтического уровня гепарин отменяют. Считается, что гепарин можно отменять только тогда, когда непрямые антикоагулянты обеспечивают увеличение протромбинового времени до терапевтических пределов в течение не менее 2 дней подряд, чтобы исключить риск развития тромбоэмболических осложнений.

Результаты определения протромбинового времени обычно выражают в виде протромбинового индекса (коэффициента), то есть отношения протромбинового времени больного к среднему протромбиновому времени плазмы крови в норме, приблизительно равному 11–14 с. Принято считать, что для предупреждения венозного тромбоза протромбиновое время необходимо увеличить в 1,5–2,5 раза, а для профилактики артериального тромбоза — в 2,5–4,5 раза.

По современным представлениям протромбиновое время не может считаться достаточно надежным показателем эффективности терапии непрямыми антикоагулянтами. Как известно, при определении протромбинового времени в качестве одного из основных реагентов используется тромбопластин, биологическая активность которого в значительной мере зависит от того, из какой ткани и по какой технологии его получили. Различия в биологической активности используемых тромбопластинов затрудняют стандартизацию определения протромбинового времени, что особенно важно для больных, которые наблюдаются в разных медицинских учреждениях или выезжают за границу.

Для стандартизации результатов определения протромбинового времени, получаемых в разных лабораториях и с применением различных видов тромбопластина, ВОЗ (1983 г.) рекомендовала использовать международное нормализованное отношение (International Normalized Ratio — INR), которое учитывает влияние используемого тромбопластина на величину протромбинового времени, определяемого в данной лаборатории. Для характеристики активности различных тромбопластинов применяется международный индекс чувствительности (International Sensitivity Index — ISI), значение которого указано на образцах выпускаемого тромбопластина. За ISI, равный 1, была принята активность предоставляемого ВОЗ референтного (стандартного) препарата тромбопластина, полученного из мозга человека. Большая часть тромбопластинов, получаемых из мозга кролика, имеет более низкую активность и поэтому более высокие значения ISI (обычно от 1,8 до 2,3).

INR определяется по формуле:

INR = (протромбиновый индекс)/n,

где n — величина ISI используемого тромбопластина.

Рекомендуемые в настоящее время терапевтические значения INR обычно колеблются от 2,0 до 3,0. Эти значения соответствуют протромбиновому индексу 1,6–2,2 при использовании тромбопластина с ISI, равным 1,4 и 1,4–1,6, при использовании тромбопластина с ISI, равным 2,3.

Продолжительность терапии зависит от показаний и составляет от 6 нед до применения в течение всей жизни.