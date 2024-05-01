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Активные вещества — “К”КЛОПИДОГРЕЛ (CLOPIDOGRELUM)

КЛОПИДОГРЕЛ (CLOPIDOGRELUM) Действующее вещество

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Найдено: 28 препаратов
Плавикс таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 28; Sanofi
Плавикс Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 28 Sanofi
В 1070 аптеках
от 839,43 грн
Цены в аптеках
Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Атерокард Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1038 аптеках
от 41,51 грн
Цены в аптеках
Платогрил® таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 84; Гледфарм Лтд
Платогрил® Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 84 Гледфарм Лтд
В 990 аптеках
от 98,05 грн
Цены в аптеках
Тромбонет®-Фармак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Фармак
Тромбонет®-Фармак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Фармак
В 977 аптеках
от 63,50 грн
Цены в аптеках
Тромбонет®-Фармак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 60; Фармак
Тромбонет®-Фармак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 60 Фармак
В 966 аптеках
от 114,20 грн
Цены в аптеках
Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 70; Киевский витаминный завод
Атерокард Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 70 Киевский витаминный завод
В 862 аптеках
от 93,89 грн
Цены в аптеках
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 744 аптеках
от 39,65 грн
Цены в аптеках
Клопидогрел-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Клопидогрел-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 374 аптеках
от 272,52 грн
Цены в аптеках
Атрогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Атрогрел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 367 аптеках
от 82,27 грн
Цены в аптеках
Платогрил® таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 28; Гледфарм Лтд
Платогрил® Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 28 Гледфарм Лтд
В 323 аптеках
от 36,00 грн
Цены в аптеках
Клопидогрел-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Клопидогрел-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 245 аптеках
от 105,60 грн
Цены в аптеках
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 30; Корпорация Здоровье
Клопидогрель Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 30 Корпорация Здоровье
В 141 аптеке
от 49,29 грн
Цены в аптеках
Плавикс таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10; Sanofi
Плавикс Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Sanofi
В 137 аптеках
от 430,95 грн
Цены в аптеках
Медогрель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Медогрель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 97 аптеках
от 80,79 грн
Цены в аптеках
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Клопидогрель-Фармекс Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 61 аптеке
от 47,94 грн
Цены в аптеках
Клопидогрель таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Клопидогрель Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
В 43 аптеках
от 20,60 грн
Цены в аптеках
Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Атерокард Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 20 аптеках
от 17,00 грн
Цены в аптеках
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30; Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 7 аптеках других городов
от 75,18 грн
Цены в других городах
Клопидогрель-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 90; Санофи-Авентис Украина
Клопидогрель-Санофи Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, в картонной коробке, в картонной коробке, № 90 Санофи-Авентис Украина
В 6 аптеках других городов
от 244,40 грн
Цены в других городах
Плавикс таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 14; Sanofi
Плавикс Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 14 Sanofi
Нет в наличии
Атерокард таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 40; Киевский витаминный завод
Атерокард Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 40 Киевский витаминный завод
Нет в наличии
Плагрил® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Плагрил® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Клопидогрель-Фармекс таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Клопидогрель-Фармекс Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Платогрил® таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 56; Гледфарм Лтд
Платогрил® Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, № 56 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Онеклапз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Aurobindo Pharma
Онеклапз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Фламогрель 75 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Фламогрель 75 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
Нет в наличии
Клопидогрель Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30; Zentiva
Клопидогрель Зентива Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 30 Zentiva
Нет в наличии
Клопидогрель Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 90; Zentiva
Клопидогрель Зентива Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, блистер, № 90 Zentiva
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о.
КЛОПИДОГРЕЛ (CLOPIDOGRELUM)
CAS №: 113665-84-2 C16H16ClNO2S
USPDDN: метил (+)-(S)-α-(o-хлорофенил)-6,7-дигидротиено(3,2-c)пиридин-5(4H)-ацетат. NLM: тиено (3,2-c)пиридин-5(4H)-уксусной кислоты, α-(2-хлорофенил)-6,7-дигидро-, метиловый эфир, (S)-.
Форма выпуска: таблетки п/о.

антиагрегант. По химической структуре и механизму действия близок к тиклопидину, однако в отличие от последнего реже вызывает развитие кожно-аллергических реакций, побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта и системы крови. Антиагрегантная активность клопидогрела при назначении внутрь в дозе 75 мг 1 раз в сутки соответствует активности тиклопидина при пероральном приеме в дозе 250 мг 2 раза в сутки. Клопидогрел применяют для снижения частоты ишемических событий (инфаркт миокарда, ишемический инсульт) у пациентов с атеросклерозом. По эффективности в данной группе больных превосходит ацетилсалициловую кислоту.
Фармакологическая активность клопидогрела связана с метаболитом, образующимся в печени. Последний селективно и необратимо ингибирует АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов, препятствуя связыванию АДФ с рецепторами тромбоцитов и активированию гликопротеин GPIIb/IIIa комплекса, основного рецептора для фибриногена. Это нарушает связывание фибриногена с тромбоцитами и ведет к нарушению их агрегации. Клопидогрел не влияет на активность ФДЭ.
Антиагрегантной активностью обладает метаболит клопидогрела, образующийся в печени при участии CYP 1A. Фармакологический профиль клопидогрела отражает фармакокинетика первичного неактивного метаболита, производного карбоксиловой кислоты. Последний составляет 85% всех метаболитов клопидогрела, циркулирующих в плазме крови. После приема внутрь клопидогрел быстро абсорбируется и подвергается экстенсивному пресистемному метаболизму при первичном прохождении через печень. Биодоступность — приблизительно 50%, прием пищи не оказывает существенного влияния на абсорбцию. Cmax первичного метаболита в плазме крови (приблизительно 3 мг/л) достигается через 1 ч после приема внутрь в дозе 75 мг. Через 2 ч после приема внутрь концентрации неизмененного клопидогреля в плазме крови не определяются. Клопидогрел и его основной метаболит обратимо связываются с белками плазмы крови (98 и 94% соответственно). Приблизительно 50% клопидогрела экскретируется с мочой и около 46% — с калом в течение 5 дней. T½ производного карбоксиловой кислоты составляет 8 ч. Дозозависимое ингибирование агрегации тромбоцитов развивается в течение 2 ч после однократного приема. При повторном применении в дозе 75 мг/сут максимальный эффект достигается в течение 3–7 дней. При достижении равновесного состояния агрегация тромбоцитов ингибируется на 40–60%. Увеличение времени кровотечения при лечении клопидогрелом колеблется в значительных пределах в зависимости от возраста, пола, функции почек. Агрегационная способность тромбоцитов и время кровотечения возвращаются к исходному уровню к 5-му дню после отмены клопидогрела.

профилактика инфаркта миокарда и ишемического инсульта у пациентов с атеросклерозом.

внутрь независимо от приема пищи 75 мг 1 раз в сутки.

пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные или интракраниальные кровотечения и кровоизлияния в сетчатку, недавно проведенные или планируемые в течение ближайших 7 дней оперативные вмешательства, травмы, печеночная недостаточность.

боль в животе, диспепсия, диарея, кровотечения, макулопапулезная сыпь, кожный зуд, тромбоцитопеническая пурпура.

риск развития кровотеченний повышается, если клопидогрел назначают одновременно с другими антиагрегантами, НПВП, тромболитическими средствами или антикоагулянтами, препаратами лука, чеснока, гинкго двулопастного, конского каштана, а также со средствами, приводящими к развитию тромбоцитопении (антинеопластические средства, антитимоцитарный глобулин, стронция-89 хлорид). Клопидогрел является ингибитором CYP 2C9, что может вызвать повышение концентрации в плазме крови препаратов, метаболизирующихся с участием этого фермента (алосетрон, многие НПВП, флувастатин, фенитоин, тамоксифен, толбутамид, торасемид, варфарин).