первичная профилактика венозных тромбоэмболий (ВТЭ) в ортопедической хирургии:

пациенты после хирургической операции по замене коленного сустава. Рекомедуемая доза дабигатрана этексилата составляет 220 мг 1 раз в сутки (2 капсулы по 110 мг). Лечение следует начать через 1-4 ч после завершения операции по 110 мг (1 капсула) внутрь и далее следует продолжать принимать по 220 мг (2 капсулы) 1 раз в сутки в течение 10 дней;

пациенты после хирургической операции по замене тазобедренного сустава. Рекомедуемая доза дабигатрана этексилата составляет 220 мг 1 раз в сутки (2 капсулы по 110 мг). Лечение следует начать через 1-4 ч после завершения операции по 110 мг (1 капсула) внутрь и далее следует продолжать принимать по 220 мг (2 капсулы) 1 раз в сутки в течение 28 - 35 дней.

Для двух вышеперечисленных хирургических операций: если в области послеоперационной раны гемостаз не состоялся, начало лечения следует отложить. Если лечение не началось в день операции, лечение следует начать c 220 мг (2 капсулы) 1 раз в сутки.

Для следующих групп пациентов рекомендуемая доза дабигатрана этексилата составляет 150 мг 1 раз в сутки - 2 капсулы по 75 мг: пациенты с умеренными нарушениями функции почек (клиренс креатинина 30-50 мл/мин), пациенты, одновременно принимающие верапамил, амиодарон, хинидин; пациенты в возрасте от 75 лет.

Переход с приема дабигатрана этексилат на прием парентерального антикоагулянта при первичной профилактике ВТЭ в ортопедической хирургии. Перед переходом на парентеральный антикоагулянт после приема последней дозы дабигатрана этексилата рекомендуется подождать 24 часа.

Переход с приема парентерального антикоагулянта на прием дабигатрана этексилат при первичной профилактике ВТЭ в ортопедической хирургии. Прекращают прием парентерального антикоагулянта и принимают дабигатрана этексилат за 0-2 часа предполагаемого применения альтернативной терапии или в момент прекращения лечения при наличиии необходимости продолжения лечение (напр., в/в введения нефракционированного гепарина).

Пропуск дозы препарата при первичной профилактике ВТЭ в ортопедической хирургии. Рекомендуется продолжить применение суточной дозы дабигатрана этексилата в то же время на следующий день. Не следует применять двойную дозу для компенсации пропущенной дозы.

Профилактика инсульта и системной эмболии у взрослых пациентов с НФП и одним или более фактором риска. Рекомендуемая доза составляет 300 мг - по 1 капсуле 150 мг 2 раза в сутки. Лечение должно быть длительным.

Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной эмболии (ЛЭ) и предотвращения рецидивирующем ТГВ и ЛЭ у взрослых. Рекомендуемая доза составляет 300 мг (по 1 капсуле 150 мг 2 раза в сут) после пятидневной терапии парентеральным антикоагулянтом. Продолжительность лечения необходимо определять индивидуально после тщательной оценки пользы лечения и риска кровотечения.

Кратковременное лечение (не менее 3 месяцев) должно быть основано на временных факторах риска - недавно проведенном оперативном вмешательстве, травме, иммобилизации, а длительное лечение должно быть основано на постоянных факторах риска - идиопатическом ТГВ или ЛЭ.