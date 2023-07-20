ДАБИГАТРАН ЭТЕКСИЛАТ (DABIGATRANUM ETEXILATUM) Действующее вещество
дабигатрана этексилат является низкомолекулярным, не обладающим фармакологической активностью предшественником активной формы дабигатрана. После приема внутрь дабигатрана этексилат быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстеразой, в печени и плазме крови превращается в дабигатран. Дабигатран является сильным конкурентным обратимым прямым ингибитором тромбина и основным активным веществом в плазме крови. Поскольку тромбин (сериновая протеаза) активирует превращение фибриногена в фибрин, угнетение активности тромбина препятствует образованию тромба. Дабигатран оказывает ингибирующее воздействие на свободный тромбин, тромбин, связанный с фибриновым сгустком, и вызванную тромбином агрегацию тромбоцитов. Установлена прямая корреляция между концентрацией дабигатрана в плазме крови и выраженностью антикоагулянтного эффекта. Дабигатран удлиняет активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), время свертывания крови и тромбиновое время (ТВ).
первичная профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, перенесших обширную ортопедическую операцию по замене тазобедренного или коленного сустава. Предупреждение развития инсульта и системной эмболии у взрослых пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (НФП) с одним или более факторов риска, такими как: перенесенный инсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА), возраст ≥75 лет, сердечная недостаточность (функциональный класс ≥II по NYHA), сахарный диабет или АГ.
Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной эмболии (ЛЭ) и предупреждение развития рецидивирующих ТГВ и ЛЭ у взрослых.
первичная профилактика венозных тромбоэмболий (ВТЭ) в ортопедической хирургии:
пациенты после хирургической операции по замене коленного сустава. Рекомедуемая доза дабигатрана этексилата составляет 220 мг 1 раз в сутки (2 капсулы по 110 мг). Лечение следует начать через 1-4 ч после завершения операции по 110 мг (1 капсула) внутрь и далее следует продолжать принимать по 220 мг (2 капсулы) 1 раз в сутки в течение 10 дней;
пациенты после хирургической операции по замене тазобедренного сустава. Рекомедуемая доза дабигатрана этексилата составляет 220 мг 1 раз в сутки (2 капсулы по 110 мг). Лечение следует начать через 1-4 ч после завершения операции по 110 мг (1 капсула) внутрь и далее следует продолжать принимать по 220 мг (2 капсулы) 1 раз в сутки в течение 28 - 35 дней.
Для двух вышеперечисленных хирургических операций: если в области послеоперационной раны гемостаз не состоялся, начало лечения следует отложить. Если лечение не началось в день операции, лечение следует начать c 220 мг (2 капсулы) 1 раз в сутки.
Для следующих групп пациентов рекомендуемая доза дабигатрана этексилата составляет 150 мг 1 раз в сутки - 2 капсулы по 75 мг: пациенты с умеренными нарушениями функции почек (клиренс креатинина 30-50 мл/мин), пациенты, одновременно принимающие верапамил, амиодарон, хинидин; пациенты в возрасте от 75 лет.
Переход с приема дабигатрана этексилат на прием парентерального антикоагулянта при первичной профилактике ВТЭ в ортопедической хирургии. Перед переходом на парентеральный антикоагулянт после приема последней дозы дабигатрана этексилата рекомендуется подождать 24 часа.
Переход с приема парентерального антикоагулянта на прием дабигатрана этексилат при первичной профилактике ВТЭ в ортопедической хирургии. Прекращают прием парентерального антикоагулянта и принимают дабигатрана этексилат за 0-2 часа предполагаемого применения альтернативной терапии или в момент прекращения лечения при наличиии необходимости продолжения лечение (напр., в/в введения нефракционированного гепарина).
Пропуск дозы препарата при первичной профилактике ВТЭ в ортопедической хирургии. Рекомендуется продолжить применение суточной дозы дабигатрана этексилата в то же время на следующий день. Не следует применять двойную дозу для компенсации пропущенной дозы.
Профилактика инсульта и системной эмболии у взрослых пациентов с НФП и одним или более фактором риска. Рекомендуемая доза составляет 300 мг - по 1 капсуле 150 мг 2 раза в сутки. Лечение должно быть длительным.
Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной эмболии (ЛЭ) и предотвращения рецидивирующем ТГВ и ЛЭ у взрослых. Рекомендуемая доза составляет 300 мг (по 1 капсуле 150 мг 2 раза в сут) после пятидневной терапии парентеральным антикоагулянтом. Продолжительность лечения необходимо определять индивидуально после тщательной оценки пользы лечения и риска кровотечения.
Кратковременное лечение (не менее 3 месяцев) должно быть основано на временных факторах риска - недавно проведенном оперативном вмешательстве, травме, иммобилизации, а длительное лечение должно быть основано на постоянных факторах риска - идиопатическом ТГВ или ЛЭ.
гиперчувствительность к дабигатрану или дабигатрану этексилату; тяжелая степень почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 30 мл/мин); активные клинически значимые кровотечения, заболевания или состояния, рассматриваемые как существенный фактор риска значительных кровотечений (напр., свежая язва желудка или двенадцатиперстной кишки); одновременное применение любого другого антикоагулянта, за исключением перехода с дабигатрана этексилата на другой антикоагулянт или перехода с любого антикоагулянта на дабигатран этексилат, или применение нефракционного гепарина в необходимых для поддержания открытого центрального венозного или артериального катетера дозах; одновременное лечение кетоконазолом, циклоспорином, итраконазолом и дронедароном, искусственный клапан сердца, требующий проведения антикоагулянтной терапии.
со стороны системы крови и лимфатической системы - анемия, снижение уровня гемоглобина, тромбоцитопения, снижение гематокрита; со стороны иммунной системы - гиперчувствительность, сыпь, зуд, крапивница, бронхоспазм, ангионевротический отек анафилактические реакции; со стороны нервной системы - внутричерепное кровотечение; со стороны сосудов - гематома, кровотечение из раны, кровоизлияние; со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения - носовое кровотечение, кровохарканье; со стороны пищеварительной системы - желудочно-кишечное кровотечение, боль в животе, диарея, диспепсия, тошнота, ректальное кровотечение, геморрой, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, включая язву пищевода, гастроэзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рвота, дисфагия; со стороны гепатобилиарной системы - повышение уровня АлАТ, повышение уровня АсАТ, нарушение функции печени, повышение уровня печеночных ферментов, гипербилирубинемия; со стороны кожи и подкожной клетчатки - кровоизлияние на коже; со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани - гемартроз; со стороны мочевыводящих путей - урогенитальное кровотечение, включая гематурию; общие расстройства - кровоизлияние в месте инъекции, кровоизлияние в месте введения катетера, кровянистые выделения; повреждения и осложнения при проведении процедур - посттравматическое кровоизлияние, гематома после проведения процедуры, кровоизлияние после проведения процедуры, постоперационная анемия, выделения после проведения процедуры, выделения из раны, кровоизлияние в месте разреза; хирургические и медицинские процедуры - дренаж раны, дренаж раны после проведения процедуры.
одновременное применение дабигатрана этексилата с нижеперечисленными лекарственными препаратами может существенно повысить риск кровотечения: антикоагулянтами (нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины и производные гепарина - фондапаринукс, дезирудин), тромболитиками и антагонистами витамина К (ривароксабан и другие пероральные антикоагулянты), лекарственные средства, препятствующие агрегации тромбоцитов, такие как антагонисты рецепторов GPIIb/IIIa, тиклопидин, прасугрель, тикагрелор, декстран и сульфинпиразон.
дозы дабигатрана этексилат, превышающие рекомендуемые, увеличивают риск развития кровотечения.
В случае геморрагических осложнений лечения дабигатраном этексилатом следует прекратить и выяснить источник кровотечения. Поскольку дабигатран выводится почками, то следует поддерживать адекватный диурез. Следует рассмотреть необходимость проведения соответствующего лечения в зависимости от клинической ситуации. При возникновении угрозы для жизни или при неконтролируемом кровотечении, необходимо назначить специфический антидот - идаруцизумаб с целью устранения антикоагулянтного эффекта дабигатрана.