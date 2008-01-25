Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее распространенной группой заболеваний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый взрослый в среднем болеет ОРВИ 2–5 раз в год, что связано с риском развития осложнений, повышенным уровнем временной нетрудоспособности и финансовыми затратами. Основной причиной ОРВИ являются риновирусы, которые являются причиной 30–80% случаев болезни. Также ОРВИ могут быть вызваны коронавирусами, вирусами гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом и другими вирусами. Их передача происходит воздушно-капельным путем при вдыхании капель инфицированной слюны и слизи.

Факторы риска ОРВИ включают ослабленный иммунитет, дефицит витаминов, переохлаждение, стресс и хронические заболевания. Распространенность ОРВИ повышается в холодное время года, когда люди больше времени проводят в помещениях.

Основные проявления вирусной инфекции

Основные симптомы ОРВИ:

кашель — фиксируется у около 50% больных. Может быть сухим и мучительным или влажным с отделением мокроты;

боль в горле — беспокоит около 40% пациентов. Может сопровождаться чувством дискомфорта или першения в горле;

насморк и заложенность носа — являются частыми симптомами на фоне воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей;

повышение температуры тела — характерно для многих видов ОРВИ. Лихорадка может быть субфебрильной (37,1–38 °C) или достигать повышенных значений (38,5–39 °C и выше);

боль в мышцах и суставах — связана с общей интоксикацией организма в результате развития вирусной инфекции;

общая слабость и недомогание — пациенты ощущают выраженную усталость, сонливость, снижение аппетита;

головная боль — один из частых симптомов ОРВИ, связанный с воспалением в области носа и околоносовых пазух.

Почему болит горло при ОРВИ?

ОРВИ — одна из самых распространенных групп заболеваний, с которыми люди сталкиваются ежегодно. Несмотря на то что большинство случаев болезни протекают в легкой форме, своевременное и правильное лечение является крайне важным для уменьшения выраженности симптомов, профилактики осложнений и скорейшего выздоровления.

Вирусы, вызывающие ОРВИ, активизируются в клетках слизистой оболочки ротовой полости и носоглотки, что приводит к их воспалению. Боль в горле является частым симптомом ОРВИ и может сигнализировать о развитии различных заболеваний:

при фарингите наблюдается воспаление слизистой оболочки глотки, характеризующееся сухим кашлем, болезненными и дискомфортными ощущениями при глотании, а также ощущением сухости и першения в горле;

ларингит представляет собой воспаление слизистых оболочек гортани. Для него типичны сухой кашель, ощущение першения, боль при глотании, охриплость голоса. По мере прогрессирования может появиться влажный кашель. Причины ларингита могут быть различными, он часто развивается на фоне ОРВИ вследствие вирусной инфекции, но в редких случаях может иметь и бактериальную природу;

тонзиллит — еще одно заболевание, возникающее вследствие вирусной или бактериальной инфекции. Воспаление небных миндалин характеризуется болезненностью при глотании (при тяжелой форме воспаления боль может быть и без глотательных движений), сухостью во рту, отхождением гнойных масс и кашлем. При отсутствии правильной терапии тонзиллит может принимать хроническое течение.

Комплексное лечение боли в горле при ОРВИ

Основными причинами боли в горле при поражении вирусами могут быть фарингит, ларингит и тонзиллит. Кашель и боль в горле являются ключевыми симптомами воспаления глотки и гортани, характерными для этих заболеваний.

Поскольку у ОРВИ — вирусная природа, применение антибиотиков будет неэффективным. Терапия направлена на уменьшение выраженности симптомов и предотвращение развития осложнений. Для симптоматического лечения применяется широкий спектр лекарственных форм препаратов: таблетки, пастилки, леденцы, спреи, растворы для полоскания горла, оказывающие противовоспалительное, антисептическое и обезболивающее действие. К ним относятся:

Важно соблюдать инструкции по применению этих лекарственных средств — перед их приемом необходимо прополоскать рот теплой водой, а после — воздерживаться от приема пищи и напитков в течение 1–2 ч (минимум 40 мин).

Кроме медикаментозной терапии, при лечении боли в горле при ОРВИ рекомендуются следующие общие меры:

солевые и антисептические средства для полоскания горла при фарингите и тонзиллите способствуют очищению слизистой и оказывают противовоспалительное действие;

обильное питье теплых жидкостей;

воздержание от курения, употребления алкоголя, острой и слишком горячей/холодной пищи;

применение сухого тепла на область шеи.

Комплексный подход, сочетающий применение препаратов и общие рекомендации, является эффективным способом уменьшения выраженности симптомов боли и воспаления в горле при ОРВИ.

В каких же случаях необходима помощь врача?

Несмотря на то, что большинство случаев ОРВИ протекают в легкой форме и не требуют госпитализации, существуют ряд симптомов, при которых необходима незамедлительная медицинская помощь:

затрудненное, учащенное или поверхностное дыхание, невозможность произнести несколько слов за 1 вдох;

нарушение глотания, ощущение комка в горле;

резкое увеличение размеров миндалин, появление налета или язв на них;

интенсивное покраснение и отек слизистых оболочек глотки, значительно выраженная боль в горле;

увеличение и болезненность лимфатических узлов;

повышенная температура тела свыше 38,5–39°C;

спутанность сознания, судороги;

боль в горле в сочетании с сыпью на коже, тяжелая форма головной боли, боль в ушах или животе;

изменение цвета мочи;

сохранение тяжелой формы боли в горле более 2 сут после начала лечения.

Профилактика распространения ОРВИ

Поскольку ОРВИ вызывают высококонтагиозные вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, ключевыми мерами профилактики являются:

частое мытье рук с мылом;

использование медицинских масок, особенно в местах скопления людей;

в медицинских учреждениях — ношение халатов и перчаток.

Полная изоляция инфицированных больных практически невозможна, так как вирусы ОРВИ широко распространены. Разработка универсальной вакцины также затруднена из-за большого количества возбудителей и их значительной изменчивости.

Поэтому в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ важно укреплять собственный иммунитет — употреблять достаточное количество сезонных овощей и фруктов, полноценно питаться, принимать витамины С и D, обеспечивать здоровый сон и избегать стрессов.

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