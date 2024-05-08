для обработки операционного поля 20% р-р хлоргексидина разводят 70% этиловым спиртом в соотношении 1:40. Полученным 0,5% водно-спиртовым р-ром обрабатывают операционное поле 2 раза с интервалом 2 мин. Для быстрой стерилизации инструментария используют тот же р-р в течение 5 мин (инструменты для спинномозговой пункции, обработанные хлоргексидином, тщательно промывают водой для инъекций). Для дезинфекции рук применяют 0,5% водно-спиртовой р-р или 1% водный р-р. Перед обработкой хлоргексидином руки 2–3 раза моют щеткой под проточной водой с мылом по 5 мин.

Для обработки ран, ожогов применяют 0,5% водный р-р, для дезинфекции микротравм — 0,05% водный р-р. При микротравмах кожу вокруг раны обрабатывают этим р-ром, после чего накладывают салфетку, пропитанную р-ром хлоргексидина, и фиксируют ее повязкой или пластырем.

При лечении гинекологических заболеваний назначают по 1 суппозиторию 2–4 раза в сутки. Препарат вводят во влагалище в положении лежа на спине. Курс лечения — 7–20 дней в зависимости от тяжести заболевания. Для профилактики венерических заболеваний суппозитории следует ввести не позднее 2 ч после случайного полового акта; для этих целей используют также 0,05% водный р-р препарата.

Для промывания мочевого пузыря применяют 0,02% водный р-р (простерилизованный в автоклаве в течение 30 мин); промывание проводят 1 раз в сутки в течение 4–12 дней (300–400 мл на процедуру).

Применяют также в форме 0,1% водного р-ра для дезинфекции помещений и санитарного оборудования.

При применении в качестве антисептика при заболеваниях полости рта и глотки рассасывают таблетки во рту. Разовая доза — 2 мг, кратность применения — 3–4 раза в сутки.

Пессарии. Препарат применяют интравагинально.

Лечение: назначают по 1 пессарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Профилактика венерических заболеваний: применяют однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 ч после полового акта.

Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, явления угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применяют по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — от 5 до 10 дней.

При кормлении грудью препарат назначают в обычных рекомендованных дозах.