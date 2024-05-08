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Активные вещества — “Х”ХЛОРГЕКСИДИН (CHLORHEXIDINUM)

ХЛОРГЕКСИДИН (CHLORHEXIDINUM) Действующее вещество

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Найдено: 38 препаратов
Гексикон пессарии, 16 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка картонная, пачка картон., № 10; Stada
Гексикон Пессарии, 16 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка картонная, пачка картон., № 10 Stada
В 1140 аптеках
от 322,12 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1; Виола ФФ
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1 Виола ФФ
В 643 аптеках
от 34,40 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, с насадкой, с насадкой, № 1; Виола ФФ
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, с насадкой, с насадкой, № 1 Виола ФФ
В 578 аптеках
от 22,75 грн
Цены в аптеках
Гексигин-М® пессарии, 16 мг, стрип, в пачке, в пачке, № 10; Монфарм
Гексигин-М® Пессарии, 16 мг, стрип, в пачке, в пачке, № 10 Монфарм
В 443 аптеках
от 248,41 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой-капельницей, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой-капельницей, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 436 аптеках
от 32,30 грн
Цены в аптеках
Гекситекс пессарии, 16 мг, стрип, № 10; Сперко Украина
Гекситекс Пессарии, 16 мг, стрип, № 10 Сперко Украина
В 426 аптеках
от 228,90 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой, 200 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой, 200 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 387 аптеках
от 28,70 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 287 аптеках
от 14,30 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1; Ключи Здоровья
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1 Ключи Здоровья
В 184 аптеках
от 42,81 грн
Цены в аптеках
Клиорон суппозитории вагинальные, 16 мг, блистер, № 10; Лекхим
Клиорон Суппозитории вагинальные, 16 мг, блистер, № 10 Лекхим
В 140 аптеках
от 149,87 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин-КР раствор для наружного применения, 0,05 %, контейнер, 100 мл, № 1; Красная звезда
Хлоргексидин-КР Раствор для наружного применения, 0,05 %, контейнер, 100 мл, № 1 Красная звезда
В 123 аптеках
от 20,83 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 1 л, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 1 л, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 97 аптеках
от 61,75 грн
Цены в аптеках
Ледисепт-Фармекс пессарии, 16 мг, № 10; Корпорация Здоровье
Ледисепт-Фармекс Пессарии, 16 мг, № 10 Корпорация Здоровье
В 34 аптеках
от 153,95 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1; Славия 2000
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1 Славия 2000
В 29 аптеках
от 7,80 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1; Фитофарм
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1 Фитофарм
В 11 аптеках
от 44,63 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1; Славия 2000
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1 Славия 2000
В 11 аптеках
от 16,00 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин-Здоровье раствор, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупоренный крышкой, укупор. крышк., № 1; Корпорация Здоровье
Хлоргексидин-Здоровье Раствор, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупоренный крышкой, укупор. крышк., № 1 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 13,54 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм айви, тм айви, № 1; Ключи Здоровья
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм айви, тм айви, № 1 Ключи Здоровья
В 9 аптеках
от 21,64 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с насадкой, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с насадкой, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 11,54 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках
от 30,62 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1; Торговый дом МВК
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1 Торговый дом МВК
В 3 аптеках
от 9,24 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин-КР раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с насадкой, 200 мл, № 1; Ключи Здоровья
Хлоргексидин-КР Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с насадкой, 200 мл, № 1 Ключи Здоровья
В 2 аптеках
от 55,60 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин-Здоровье раствор, 0,05 %, флакон, 50 мл, укупоренный насадкой и крышкой, укупор. насадк. и крышк., № 1; Корпорация Здоровье
Хлоргексидин-Здоровье Раствор, 0,05 %, флакон, 50 мл, укупоренный насадкой и крышкой, укупор. насадк. и крышк., № 1 Корпорация Здоровье
В 1 аптеке
от 12,40 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор накожный, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Хлоргексидин Раствор накожный, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 1 аптеке
от 10,87 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1; Фарма Черкасс
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1 Фарма Черкасс
В 1 аптеке
от 28,00 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 1 аптеке
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1; Ключи Здоровья
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1 Ключи Здоровья
В 1 аптеке
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, с уретральной насадкой, с уретральной насадкой, № 1; МЕДЛЕВ
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, с уретральной насадкой, с уретральной насадкой, № 1 МЕДЛЕВ
В 1 аптеке других городов
от 16,50 грн
Цены в других городах
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 г/100 мл, флакон полимерный, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Ключи Здоровья
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 г/100 мл, флакон полимерный, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Ключи Здоровья
В 1 аптеке других городов
от 10,30 грн
Цены в других городах
Хлоргексидин-Здоровье раствор, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупоренный насадкой и крышкой, укупор. насадк. и крышк., № 1; Корпорация Здоровье
Хлоргексидин-Здоровье Раствор, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупоренный насадкой и крышкой, укупор. насадк. и крышк., № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Хлоргексидин-Фармекс пессарии, 16 мг, № 10; Здоровье Группа компаний
Хлоргексидин-Фармекс Пессарии, 16 мг, № 10 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Хлоргексидин раствор накожный, 0,05 %, банка стеклянная, 100 мл, № 1; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Хлоргексидин Раствор накожный, 0,05 %, банка стеклянная, 100 мл, № 1 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Нет в наличии
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Фарма Черкасс
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Фарма Черкасс
Нет в наличии
Хлоргексидин-КР раствор для наружного применения, 0,05 %, контейнер, 100 мл, с вагинальным аппликатором с бутылочкой для орошения, с вагин. аппл. с бут. д/орош., № 1; Красная звезда
Хлоргексидин-КР Раствор для наружного применения, 0,05 %, контейнер, 100 мл, с вагинальным аппликатором с бутылочкой для орошения, с вагин. аппл. с бут. д/орош., № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм san farma, тм san farma, № 1; Виола ФФ
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон полимерный, 200 мл, тм san farma, тм san farma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой-капельницей, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Ключи Здоровья
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой-капельницей, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Ключи Здоровья
Нет в наличии
Хлоргексидин раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой, 200 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Ключи Здоровья
Хлоргексидин Раствор для наружного применения, 0,05 %, флакон с крышкой, 200 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Ключи Здоровья
Нет в наличии

хлоргексидин относится к группе антисептических средств. Оказывает быстрое выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (не влияет на кислотоустойчивые формы последних), микробных спор, вирусов и простейших, грибов; слабо влияет на некоторые виды протея и псевдомонад. Активен также в отношении трепонем, гонококков, трихомонад. В силу своей стабильности р-р после обработки кожи рук хирурга, операционного поля продолжает проявлять бактерицидный эффект.

хлоргексидин применяют для обработки операционного поля и рук хирурга, стерилизации инструментария, а также при лечении гнойно-септических процессов (для промывания операционных ран, дезинфекции ожоговой поверхности, промывания мочевого пузыря); для профилактики венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз). В форме таблеток применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.

для обработки операционного поля 20% р-р хлоргексидина разводят 70% этиловым спиртом в соотношении 1:40. Полученным 0,5% водно-спиртовым р-ром обрабатывают операционное поле 2 раза с интервалом 2 мин. Для быстрой стерилизации инструментария используют тот же р-р в течение 5 мин (инструменты для спинномозговой пункции, обработанные хлоргексидином, тщательно промывают водой для инъекций). Для дезинфекции рук применяют 0,5% водно-спиртовой р-р или 1% водный р-р. Перед обработкой хлоргексидином руки 2–3 раза моют щеткой под проточной водой с мылом по 5 мин.
Для обработки ран, ожогов применяют 0,5% водный р-р, для дезинфекции микротравм — 0,05% водный р-р. При микротравмах кожу вокруг раны обрабатывают этим р-ром, после чего накладывают салфетку, пропитанную р-ром хлоргексидина, и фиксируют ее повязкой или пластырем.
При лечении гинекологических заболеваний назначают по 1 суппозиторию 2–4 раза в сутки. Препарат вводят во влагалище в положении лежа на спине. Курс лечения — 7–20 дней в зависимости от тяжести заболевания. Для профилактики венерических заболеваний суппозитории следует ввести не позднее 2 ч после случайного полового акта; для этих целей используют также 0,05% водный р-р препарата.
Для промывания мочевого пузыря применяют 0,02% водный р-р (простерилизованный в автоклаве в течение 30 мин); промывание проводят 1 раз в сутки в течение 4–12 дней (300–400 мл на процедуру).
Применяют также в форме 0,1% водного р-ра для дезинфекции помещений и санитарного оборудования.
При применении в качестве антисептика при заболеваниях полости рта и глотки рассасывают таблетки во рту. Разовая доза — 2 мг, кратность применения — 3–4 раза в сутки.
Пессарии. Препарат применяют интравагинально.
Лечение: назначают по 1 пессарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.
Профилактика венерических заболеваний: применяют однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 ч после полового акта.
Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, явления угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применяют по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — от 5 до 10 дней.
При кормлении грудью препарат назначают в обычных рекомендованных дозах.

склонность к аллергическим реакциям и аллергические заболевания, дерматит, вирусные заболевания кожи. Не рекомендуется применять для обработки конъюнктивы, промывания полостей.

сухость и зуд кожи, дерматит.

из-за опасности развития дерматита нежелательно одновременное применение хлоргексидина и препаратов йода.