ХЛОРГЕКСИДИН (CHLORHEXIDINUM) Действующее вещество
хлоргексидин относится к группе антисептических средств. Оказывает быстрое выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (не влияет на кислотоустойчивые формы последних), микробных спор, вирусов и простейших, грибов; слабо влияет на некоторые виды протея и псевдомонад. Активен также в отношении трепонем, гонококков, трихомонад. В силу своей стабильности р-р после обработки кожи рук хирурга, операционного поля продолжает проявлять бактерицидный эффект.
хлоргексидин применяют для обработки операционного поля и рук хирурга, стерилизации инструментария, а также при лечении гнойно-септических процессов (для промывания операционных ран, дезинфекции ожоговой поверхности, промывания мочевого пузыря); для профилактики венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз). В форме таблеток применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.
для обработки операционного поля 20% р-р хлоргексидина разводят 70% этиловым спиртом в соотношении 1:40. Полученным 0,5% водно-спиртовым р-ром обрабатывают операционное поле 2 раза с интервалом 2 мин. Для быстрой стерилизации инструментария используют тот же р-р в течение 5 мин (инструменты для спинномозговой пункции, обработанные хлоргексидином, тщательно промывают водой для инъекций). Для дезинфекции рук применяют 0,5% водно-спиртовой р-р или 1% водный р-р. Перед обработкой хлоргексидином руки 2–3 раза моют щеткой под проточной водой с мылом по 5 мин.
Для обработки ран, ожогов применяют 0,5% водный р-р, для дезинфекции микротравм — 0,05% водный р-р. При микротравмах кожу вокруг раны обрабатывают этим р-ром, после чего накладывают салфетку, пропитанную р-ром хлоргексидина, и фиксируют ее повязкой или пластырем.
При лечении гинекологических заболеваний назначают по 1 суппозиторию 2–4 раза в сутки. Препарат вводят во влагалище в положении лежа на спине. Курс лечения — 7–20 дней в зависимости от тяжести заболевания. Для профилактики венерических заболеваний суппозитории следует ввести не позднее 2 ч после случайного полового акта; для этих целей используют также 0,05% водный р-р препарата.
Для промывания мочевого пузыря применяют 0,02% водный р-р (простерилизованный в автоклаве в течение 30 мин); промывание проводят 1 раз в сутки в течение 4–12 дней (300–400 мл на процедуру).
Применяют также в форме 0,1% водного р-ра для дезинфекции помещений и санитарного оборудования.
При применении в качестве антисептика при заболеваниях полости рта и глотки рассасывают таблетки во рту. Разовая доза — 2 мг, кратность применения — 3–4 раза в сутки.
Пессарии. Препарат применяют интравагинально.
Лечение: назначают по 1 пессарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.
Профилактика венерических заболеваний: применяют однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 ч после полового акта.
Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, явления угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применяют по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — от 5 до 10 дней.
При кормлении грудью препарат назначают в обычных рекомендованных дозах.
склонность к аллергическим реакциям и аллергические заболевания, дерматит, вирусные заболевания кожи. Не рекомендуется применять для обработки конъюнктивы, промывания полостей.
сухость и зуд кожи, дерматит.
из-за опасности развития дерматита нежелательно одновременное применение хлоргексидина и препаратов йода.