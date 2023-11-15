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Активные вещества — “Д”ДЕКАМЕТОКСИН* (DECAMETOXINUM*)

ДЕКАМЕТОКСИН* (DECAMETOXINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 25 препаратов
Септефрил®-Дарница таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20; Дарница
Септефрил®-Дарница Таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 20 Дарница
В 1191 аптеке
от 70,90 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, бутылка стеклянная, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, бутылка стеклянная, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 1139 аптеках
от 113,95 грн
Цены в аптеках
Офтальмодек капли глазные, 0,2 мг/мл, флакон с крышкой-капельницей, 5 мл, в пачке, в пачке, № 1; Здоровье
Офтальмодек Капли глазные, 0,2 мг/мл, флакон с крышкой-капельницей, 5 мл, в пачке, в пачке, № 1 Здоровье
В 1103 аптеках
от 53,54 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, контейнер однодозовый, 2 мл, № 12; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, контейнер однодозовый, 2 мл, № 12 Юрия-Фарм
В 1093 аптеках
от 158,11 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 1048 аптеках
от 136,22 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, бутылка стеклянная, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, бутылка стеклянная, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 930 аптеках
от 171,75 грн
Цены в аптеках
Ауридексан капли ушные, 0,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Здоровье Группа компаний
Ауридексан Капли ушные, 0,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Здоровье Группа компаний
В 873 аптеках
от 47,92 грн
Цены в аптеках
Септефрил®-Дарница таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 40; Дарница
Септефрил®-Дарница Таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 40 Дарница
В 721 аптеке
от 127,61 грн
Цены в аптеках
Септефрил®-Дарница таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10; Дарница
Септефрил®-Дарница Таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10 Дарница
В 591 аптеке
от 30,51 грн
Цены в аптеках
Септефрил®-Дарница таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Септефрил®-Дарница Таблетки, 0,2 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 529 аптеках
от 28,90 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, контейнер полимерный, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, контейнер полимерный, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 243 аптеках
от 93,59 грн
Цены в аптеках
Санидар® раствор для наружного применения, 0,2 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Дарница
Санидар® Раствор для наружного применения, 0,2 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Дарница
В 145 аптеках
от 129,90 грн
Цены в аптеках
Санидар® раствор для наружного применения, 0,2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарница
Санидар® Раствор для наружного применения, 0,2 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарница
В 120 аптеках
от 113,10 грн
Цены в аптеках
Санидар® раствор для наружного применения, 0,2 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1; Дарница
Санидар® Раствор для наружного применения, 0,2 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1 Дарница
В 49 аптеках
от 179,30 грн
Цены в аптеках
Септефрил таблетки, 0,2 мг, блистер, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Септефрил Таблетки, 0,2 мг, блистер, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 47 аптеках
от 28,08 грн
Цены в аптеках
Горостен® раствор для наружного применения, 0,025 %, банка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Горостен® Раствор для наружного применения, 0,025 %, банка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 36 аптеках
от 189,46 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, контейнер полимерный, 250 мл, № 1; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, контейнер полимерный, 250 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 35 аптеках
от 121,61 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, контейнер полимерный, 1000 мл, № 1; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, контейнер полимерный, 1000 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 13 аптеках
от 578,12 грн
Цены в аптеках
Септефрил таблетки, 0,2 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Септефрил Таблетки, 0,2 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 10 аптеках
от 33,00 грн
Цены в аптеках
Декасан® раствор, 0,2 мг/мл, контейнер однодозовый, 2 мл, № 10; Юрия-Фарм
Декасан® Раствор, 0,2 мг/мл, контейнер однодозовый, 2 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 1 аптеке
от 185,26 грн
Цены в аптеках
Септефрил таблетки, 0,2 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Септефрил Таблетки, 0,2 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1 аптеке
от 34,00 грн
Цены в аптеках
ЮСЕПТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО раствор, 0,2 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
ЮСЕПТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Раствор, 0,2 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 10 аптеках других городов
от 88,70 грн
Цены в других городах
Горостен® раствор для наружного применения, 0,025 %, банка, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Горостен® Раствор для наружного применения, 0,025 %, банка, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
ЮСЕПТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО раствор, 0,2 мг/мл, пакет, 2000 мл, № 1; Юрия-Фарм
ЮСЕПТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Раствор, 0,2 мг/мл, пакет, 2000 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
ЮСЕПТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО раствор, 0,2 мг/мл, канистра, 5000 мл, № 1; Юрия-Фарм
ЮСЕПТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО Раствор, 0,2 мг/мл, канистра, 5000 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, капли глазные, капли ушные, аэрозоль, р-р для наружного применения.

декаметоксин является антисептическим средством группы бисчетвертичных аммониевых соединений. Проявляет широкий спектр противомикробного действия в отношении коринебактерий дифтерии, гноеродных кокков (в том числе стафилококков, резистентных ко многим антибиотикам), энтеробактерий, включая псевдомонады, спорообразующих микроорганизмов, простейших, дрожжеподобных грибов, дерматомицетов, вирусов. Действует бактерицидно, спороцидно, фунгицидно.
Декаметоксин в концентрации 0,01–8,0 мкг/мл оказывает бактерицидное действие на дифтерийные палочки, а также обезвреживающее влияние на их экзотоксин. Декаметоксин потенцирует действие других противомикробных средств при комплексном лечении.

таблетки — профилактика и лечение заболеваний полости рта, зева, гортани (гингивит, периодонтит, тонзиллит и др.), санация носителей патогенного стафилококка и дифтерийной палочки, профилактика инфекционных осложнений до и после операций в полости рта и носоглотки.
Капли глазные — острый и хронический конъюнктивит, блефароконъюнктивит, гонобленнорея, хламидиозное поражение глаз, профилактика бленнореи у новорожденных, профилактика гнойно-воспалительных осложнений в пред- и послеоперационный период в офтальмологии, обработка контактных линз.
Капли ушные — бактериальный, грибковый острый и хронический наружный и средний отит у взрослых и детей.
Местно — проктит, язвенный колит, абсцессы, гнойные раны, трофические гнойные язвы, гнойные и грибковые заболевания кожи, в качестве антисептического средства для обработки рук медицинского персонала и операционного поля.
Применяют также для обеззараживания хирургических материалов, медицинского инструментария и др.
Аэрозоль — местная контрацепция при: наличии противопоказаний к применению пероральных и внутриматочных контрацептивов или в период их отмены; в период после родов или аборта; при нерегулярной половой жизни; при повышенном риске заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Профилактика и лечение неспецифического, трихомонадного и дрожжевого кольпита.

таблетки применяют сублингвально, держат под языком до полного растворения. Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается при назначении в дозе по 0,2 мг 4–6 раз в сутки. Принимают после еды, затем в течение 1 ч воздерживаются от еды и питья.
Капли ушные — в каждый слуховой ход закапывают по 2–3 капли 0,05% спиртового р-ра в теплом виде 3–4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяют индивидуально.
Капли глазные — инсталлируют в конъюнктивальный мешок пораженного глаза по 4–5 капель 0,02% водного р-ра 4–6 раз в сутки до полного выздоровления. Для профилактики бленнореи новорожденным в оба глаза закапывают по 2 капли р-ра сразу после рождения и повторно через 2 ч. С профилактической целью назначают по 2–3 капли р-ра 4–6 раз в сутки за день до операции и в течение 3–5 дней послеоперационного периода. Контактные линзы погружают в р-р декаметоксина на 10–15 мин, после чего их ополаскивают в стерильном изотоническом р-ре натрия хлорида.
Наружно — при заболеваниях кожи применяют в форме 0,1–0,5% водных р-ров для промываний, примочек, аппликаций. Вводят также эндобронхиально в форме 0,02–0,025% р-ра, приготовленного на изотоническом р-ре натрия хлорида. При проктите и язвенном колите назначают в виде клизм по 50–100 мл 0,01–0,03% водного р-ра 2 раза в сутки в течение острого периода заболевания. Для обработки операционного поля и рук применяют 0,025% водный р-р.
Для стерилизации шовного материала, инструментов, оборудования используют 0,1% водный и спиртовый р-ры.
Р-ры для местного применения могут быть приготовлены из механически измельченных таблеток, растворенных в дистиллированной воде или в изотоническом р-ре натрия хлорида.
Аэрозоль — применяют у взрослых женщин. Дозировка аэрозоль-пены определяется временем нажатия — 1 секунда. Продолжительность действия после введения — до 3 ч. Применять препарат необходимо перед каждым половым актом, независимо от периода цикла. При повторных половых актах препарат применять перед началом каждого акта. Продолжительность использования лекарственного средства в качестве контрацептивного средства — 2–3 мес.
Для профилактики и лечения неспецифических кольпитов у женщин аэрозоль применяют в виде монотерапии или в сочетании с традиционными антибактериальными лекарственными средствами 2–4 раза в сутки в течение 5–7 дней. При лечении трихомонадного и дрожжевого кольпита аэрозоль применяют курсами (2–3 курса по 7–10 дней).

повышенная чувствительность к декаметоксину.

гиперсаливация, исчезающая после рассасывания таблетки, кожная сыпь при наружном применении, преходящее ощущение жжения при использовании глазных капель и эндобронхиальном введении.