таблетки применяют сублингвально, держат под языком до полного растворения. Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается при назначении в дозе по 0,2 мг 4–6 раз в сутки. Принимают после еды, затем в течение 1 ч воздерживаются от еды и питья.

Капли ушные — в каждый слуховой ход закапывают по 2–3 капли 0,05% спиртового р-ра в теплом виде 3–4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяют индивидуально.

Капли глазные — инсталлируют в конъюнктивальный мешок пораженного глаза по 4–5 капель 0,02% водного р-ра 4–6 раз в сутки до полного выздоровления. Для профилактики бленнореи новорожденным в оба глаза закапывают по 2 капли р-ра сразу после рождения и повторно через 2 ч. С профилактической целью назначают по 2–3 капли р-ра 4–6 раз в сутки за день до операции и в течение 3–5 дней послеоперационного периода. Контактные линзы погружают в р-р декаметоксина на 10–15 мин, после чего их ополаскивают в стерильном изотоническом р-ре натрия хлорида.

Наружно — при заболеваниях кожи применяют в форме 0,1–0,5% водных р-ров для промываний, примочек, аппликаций. Вводят также эндобронхиально в форме 0,02–0,025% р-ра, приготовленного на изотоническом р-ре натрия хлорида. При проктите и язвенном колите назначают в виде клизм по 50–100 мл 0,01–0,03% водного р-ра 2 раза в сутки в течение острого периода заболевания. Для обработки операционного поля и рук применяют 0,025% водный р-р.

Для стерилизации шовного материала, инструментов, оборудования используют 0,1% водный и спиртовый р-ры.

Р-ры для местного применения могут быть приготовлены из механически измельченных таблеток, растворенных в дистиллированной воде или в изотоническом р-ре натрия хлорида.

Аэрозоль — применяют у взрослых женщин. Дозировка аэрозоль-пены определяется временем нажатия — 1 секунда. Продолжительность действия после введения — до 3 ч. Применять препарат необходимо перед каждым половым актом, независимо от периода цикла. При повторных половых актах препарат применять перед началом каждого акта. Продолжительность использования лекарственного средства в качестве контрацептивного средства — 2–3 мес.

Для профилактики и лечения неспецифических кольпитов у женщин аэрозоль применяют в виде монотерапии или в сочетании с традиционными антибактериальными лекарственными средствами 2–4 раза в сутки в течение 5–7 дней. При лечении трихомонадного и дрожжевого кольпита аэрозоль применяют курсами (2–3 курса по 7–10 дней).