ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ХЛОРИД (CETYLPYRIDINII CHLORIDUM) Действующее вещество
цетилпиридиния хлорид оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, эффективен в отношении некоторых вирусов и грибов. В результате значительной увлажняющей способности и незначительного поверхностного натяжения цитилпиридиния хлорид хорошо проникает в глубокие слои слизистой оболочки, где оказывает бактерицидное действие.
местное лечение при инфекционно-воспалительных процессах в полости рта и горла (фарингит, ларингит, начальные проявления ангины, стоматит, гингивит), симптоматическое лечение при простудных заболеваниях (уменьшает раздражение слизистой оболочки, охриплость и боль в горле, облегчает дыхание).
индивидуально, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.
повышенная чувствительность к цетилпиридиния хлориду, возраст до 4 лет.
в отдельных случаях могут развиваться желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея), отмечаемые в основном при превышении рекомендуемых доз, а также реакции гиперчувствительности (местное раздражение, кожная сыпь).
при развитии реакций гиперчувствительности препарат следует отменить. Не рекомендуется применять при наличии открытых ран или изъязвлений в полости рта, поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран. При инфекциях, которые сопровождаются лихорадкой, головной болью и рвотой, особенно в тех случаях, когда состояние не улучшается на протяжении 3 дней, следует пересмотреть тактику лечения.
Применение в период беременности и кормления грудью допустимо только в том случае, когда польза от применения препарата превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
не выявлены.
при однократном приеме в дозе, значительно превышающей рекомендованную, могут возникать желудочно-кишечные расстройства — тошнота, рвота и диарея. Если отмечают такие нежелательные эффекты, прием цетилпиридиния хлорида следует прекратить.