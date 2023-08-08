при развитии реакций гиперчувствительности препарат следует отменить. Не рекомендуется применять при наличии открытых ран или изъязвлений в полости рта, поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран. При инфекциях, которые сопровождаются лихорадкой, головной болью и рвотой, особенно в тех случаях, когда состояние не улучшается на протяжении 3 дней, следует пересмотреть тактику лечения.

Применение в период беременности и кормления грудью допустимо только в том случае, когда польза от применения препарата превышает потенциальный риск для плода/ребенка.