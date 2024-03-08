ФЛУРБИПРОФЕН (FLURBIPROFENUM) Действующее вещество
Флурбипрофен является производным нестероидного противовоспалительного средства/пропионовой кислоты, который оказывает свое действие путем угнетения синтеза простагландинов.
Фармакодинамические эффекты
У человека флурбипрофен обладает выраженными обезболивающими, жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, было показано, что доза 8,75 мг флурбипрофена, растворенного в искусственной слюне, снижает синтез простагландинов в культивируемых клетках дыхательных путей человека. По данным исследований с использованием анализа цельной крови, флурбипрофен является смешанным ингибитором ЦОГ-1/ЦОГ-2 с определенной селективностью в отношении ЦОГ-1.
Было показано статистически значимое, уменьшение боли по всем трем параметрам на каждом часовом интервале в течение 24-часового периода по сравнению с плацебо. Также была продемонстрирована эффективность многократных доз в течение 24 ч и в течение 3-дневного периода.
Пациенты, находившиеся на антибиотикотерапии стрептококковой инфекции, испытывали статистически значимо большее облегчение боли в горле при применении 8,75 мг флурбипрофена уже через 7 ч после приема антибиотика. Обезболивающий эффект флурбипрофена 8,75 мг не ослаблялся при применении антибиотиков для лечения стрептококкового фарингита.
Флурбипрофен 8,75 мг в таблетках приводил к значительному облегчению некоторых симптомов, связанных с болью в горле, таких как кашель (50% против 4%), потеря аппетита (84% против 57%) и лихорадка (68% против 29%), через 2 ч после приема первой дозы, которые присутствовали в начале лечения. Леденец растворяется во рту в течение 5–12 мин и через 2 мин создает на слизистой оболочке глотки смягчающую и успокаивающую защитную пленку.
Фармакокинетические свойства
Абсорбция пастилки/леденцы
Пастилки растворяются в течение 5–12 мин. Флурбипрофен быстро всасывается и может быть обнаружен в крови через 5 мин; Cmax в плазме крови достигается через 40–45 мин после применения, но остается на среднем низком уровне 1,4 мкг/мл, что примерно в 4,4 раза ниже, чем при применении дозы 50 мг в таблетках.
Флурбипрофен может абсорбироваться из ротовой полости путем пассивной диффузии. Скорость абсорбции зависит от лекарственной формы, при этом пиковая концентрация достигается быстрее, но в аналогичной степени, чем после приема эквивалентной проглоченной дозы.
Распределение пастилки/леденцы
Флурбипрофен быстро распределяется по всему организму и в значительной степени связывается с белками плазмы крови.
Биотрансформация/выведение пастилки/леденцы
Флурбипрофен в основном метаболизируется путем гидроксилирования и выводится почками. Т½ составляет от 3 до 6 ч. Очень небольшое количество флурбипрофена проникает в грудное молоко (менее 0,05 мкг/мл). Примерно 20–25% пероральной дозы флурбипрофена выводится в неизмененном виде.
Абсорбция спрей
Разовая доза 8,75 мг флурбипрофена вводится в виде распыления непосредственно в горло, и флурбипрофен быстро всасывается. Его можно обнаружить в крови через 2–5 мин; Cmax в плазме крови достигается через 30 мин после применения, но остается на среднем низком уровне 1,6 мкг/мл, что примерно в 4 раза ниже, чем при применении дозы 50 мг. Флурбипрофен спрей является биоэквивалентом Флурбипрофена 8,75 мг в форме леденцов. Флурбипрофен может всасываться из ротовой полости путем пассивной диффузии. Скорость абсорбции зависит от лекарственной формы, при этом пиковая концентрация достигается быстрее, но в аналогичной степени, чем после приема эквивалентной пероральной дозы.
Распределение спрей
Флурбипрофен быстро распределяется по всему организму и в значительной степени связывается с белками плазмы крови.
Биотрансформация/выведение спрей
Флурбипрофен метаболизируется преимущественно путем гидроксилирования и выводится почками. Т½ составляет от 3 до 6 ч. Очень небольшое количество флурбипрофена проникает в грудное молоко (менее 0,05 мкг/мл). Примерно 20-25% пероральной дозы флурбипрофена выводится в неизмененном виде.
Особые группы
Не сообщалось о разнице в фармакокинетических параметрах между добровольцами пожилого возраста и молодыми добровольцами после перорального приема таблеток флурбипрофена.
У детей до 12 лет фармакокинетические данные после применения флурбипрофена 8,75 мг не были получены, однако как при применении сиропа флурбипрофена, так и при применении суппозиториев не выявлено существенных различий в фармакокинетических параметрах по сравнению со взрослыми.
Пастилки, спрей. Флурбипрофен показан для кратковременного симптоматического лечения болезненного воспаления слизистой оболочки глотки.
Таблетки. Острая боль опорно-двигательного аппарата, признаки и симптомы ревматоидного артрита, остеоартрита, анкилозирующего спондилита, острого подагрического артрита. Дисменорея.
По 1 пастилке во рту каждые 3–6 ч. Максимальная суточная доза — 5 пастилок. Это лекарственное средство не следует применять дольше 3 дней.
Спрей — применять 1 дозу (3 распыления) на заднюю стенку глотки каждые 3–6 ч, если необходимо. Максимальная суточная доза — 5 доз.
Таблетки — внутрь по 50–100 мг 2–3 раза в сутки.
– Повышенная чувствительность к флурбипрофену.
– Пациентам, у которых ранее наблюдались реакции гиперчувствительности после приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (например, БА, бронхоспазм, ринит, ангионевротический отек или крапивница).
– Существующие или рецидивирующие пептические язвы/кровотечения в анамнезе (2 или более отдельных эпизода с подтвержденной язвой) и язва кишечника.
– Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация в анамнезе, тяжелый колит, кровотечение или нарушение кроветворения, связанные с предыдущей терапией НПВП.
– Последний триместр беременности.
– Тяжелая сердечная, почечная или печеночная недостаточность.
Были описаны реакции гиперчувствительности к НПВП, которые могут включать следующее:
– неспецифические аллергические реакции и анафилактический шок
– респираторные реакции, такие как БА, обострение существующей БА, бронхоспазм и одышка
– различные кожные реакции, такие как зуд, крапивница, ангионевротический отек и, в более редких случаях, эксфолиативный и буллезный дерматозы (включая эпидермальный некролиз и мультиформную эритему).
Сообщалось об отеках, АГ и сердечной недостаточности в связи с лечением НПВП.
Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в качестве длительного лечения) может быть связано с незначительным повышением риска артериальных тромботических явлений (таких как инфаркт миокарда или инсульт).
Возникновение побочных эффектов можно свести к минимуму, применяя самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени, необходимого для достижения отсутствия симптомов (см. Риски со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы ниже).
Пациенты пожилого возраста, вероятно, имеют более высокую частоту побочных реакций на НПВП, в частности желудочно-кишечных кровотечений и перфорации, которые могут быть летальными.
Респираторные заболевания.
Бронхоспазм может быть спровоцирован у пациентов, страдающих или страдавших бронхиальной астмой или аллергией. Таким пациентам флурбипрофен следует применять с осторожностью.
Другие НПВП.
Следует избегать одновременного применения флурбипрофена и других НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
СКВ (системная красная волчанка) и смешанные заболевания соединительной ткани.
Пациенты с СКВ и смешанными заболеваниями соединительной ткани могут иметь повышенный риск асептического менингита. Однако этот эффект обычно не наблюдается в связи с кратковременным применением таких лекарственных средств, как леденцы флурбипрофена.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и печени.
Сообщалось о возникновении нефротоксических явлений в различных формах, включая интерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечную недостаточность, в связи с применением НПВП. Применение НПВП может привести к дозозависимому снижению образования простагландинов и может спровоцировать почечную недостаточность. Самый высокий риск существует у пациентов с нарушениями функции почек, сердца или печени, а также у пациентов, принимающих диуретики, и пациентов пожилого возраста. Однако этот эффект обычно не наблюдается в связи с кратковременным применением таких лекарственных средств, как пастилки.
С осторожностью следует применять препарат пациентам с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты.
Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе следует соблюдать осторожность перед началом лечения (обсуждение и разъяснение с врачом или фармацевтом), поскольку сообщалось о задержке жидкости, АГ и отеки, связанные с терапией НПВП.
Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в качестве длительного лечения) может быть связано с несколько повышенным риском артериальных тромботических явлений (например, инфаркта миокарда или инсульта). Недостаточно данных, чтобы исключить этот риск для флурбипрофена в максимальной суточной дозе 5 пастилок.
Влияние на нервную систему.
Головная боль, вызванная анальгетиками: длительное применение анальгетиков или применение за пределами рекомендаций может привести к головной боли, которую не следует лечить повышенными дозами этого лекарственного средства. В таких случаях лечение НПВП следует прекратить и обратиться к врачу.
ЖКТ.
НПВП следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями ЖКТ в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостриться.
Желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорации, которые могут иметь летальный исход, наблюдались при применении всех НПВП в любое время во время лечения с или без наличия в анамнезе предупредительных симптомов или серьезных желудочно-кишечных явлений.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации возрастает с увеличением дозы НПВП, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с такими осложнениями, как кровотечение или перфорация, и у пациентов пожилого возраста; однако этот эффект обычно не наблюдается при кратковременном ограниченном применении таких лекарственных средств, как флурбипрофен. Пациентам с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пациентам пожилого возраста, следует сообщать врачу о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно желудочно-кишечные кровотечения).
Следует соблюдать осторожность пациентам, принимающим сопутствующие препараты, которые могут повысить риск язвы или кровотечения, например, пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, такие как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные препараты, такие как ацетилсалициловая кислота.
Если у пациентов, принимающих флурбипрофен, возникает желудочно-кишечное кровотечение или язва, лечение следует прекратить.
Со стороны кожи.
В очень редких случаях сообщалось о тяжелых, а в некоторых случаях летальные кожные реакции, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, связанные с применением НПВП. Флурбипрофен следует отменить при первых признаках кожной сыпи, поражения слизистых оболочек или других признаках реакции гиперчувствительности.
Инфекции.
Поскольку в отдельных случаях было описано обострение инфекционного воспаления (например, развитие некротического фасциита) во временной связи с системным применением НПВП, пациент должен немедленно обратиться к врачу, если признаки бактериальной инфекции появляются снова или ухудшаются во время применения флурбипрофена. Следует проверить, показано ли начало антиинфекционной/антибиотикотерапии.
Если симптомы ухудшаются или появляются новые симптомы, необходимо пересмотреть схему лечения.
Пациента необходимо проинструктировать о необходимости обратиться к врачу в случае возникновения гнойного бактериального фарингита/тонзиллита, поскольку лечение необходимо пересмотреть.
Маскировка симптомов основных инфекций.
Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что системные НПВП могут маскировать симптомы инфекции, что приводит к задержке с началом соответствующего лечения и, таким образом, ухудшает исход инфекции. Это наблюдалось при внебольничной бактериальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. При применении флурбипрофена в период, когда пациент страдает от лихорадки или боли вследствие инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекции.
Гематологические эффекты.
Флурбипрофен может подавлять агрегацию тромбоцитов и удлинять время кровотечения. Пациентам с повышенным риском кровотечения следует с осторожностью применять флурбипрофен в виде пастилок.
Лечение следует прекратить, если возникает раздражение слизистой оболочки полости рта.
Симптомы
У большинства пациентов, принявших клинически значимое количество НПВП, симптомы ограничиваются тошнотой, рвотой, болью в эпигастральной области и, в редких случаях, диареей. Также могут наблюдаться шум в ушах, головная боль и желудочно-кишечное кровотечение. В случае более тяжелого отравления НПВП также наблюдаются признаки токсичности со стороны ЦНС, которые проявляются в виде сонливости, иногда возбуждения, нечеткости зрения и дезориентации или комы. Иногда могут также возникать судороги. Тяжелое отравление НПВП может привести к метаболическому ацидозу и удлинению протромбинового времени/МНО, что, вероятно, связано с взаимодействием с факторами коагуляции, которые циркулируют в крови. Может возникнуть острая почечная недостаточность и поражение печени. У больных БА возможно обострение БА.
Лечение передозировки должно быть симптоматическим и поддерживающим. Необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. Сердечную функцию и жизненно важные показатели следует контролировать до стабилизации состояния. Пероральное применение активированного угля, промывание желудка или коррекция уровня электролитов в плазме крови могут рассматриваться как лечебные мероприятия, если с момента приема прошло менее 1 ч или если была принята потенциально токсичная доза. Лечение в/в введением диазепама или лоразепама следует проводить в случае частых или длительных судорог. Бронходилататоры следует применять при БА. Специфического антидота для флурбипрофена не существует.