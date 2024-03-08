Возникновение побочных эффектов можно свести к минимуму, применяя самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени, необходимого для достижения отсутствия симптомов (см. Риски со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы ниже).

Пациенты пожилого возраста, вероятно, имеют более высокую частоту побочных реакций на НПВП, в частности желудочно-кишечных кровотечений и перфорации, которые могут быть летальными.

Респираторные заболевания .

Бронхоспазм может быть спровоцирован у пациентов, страдающих или страдавших бронхиальной астмой или аллергией. Таким пациентам флурбипрофен следует применять с осторожностью.

Другие НПВП .

Следует избегать одновременного применения флурбипрофена и других НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.

СКВ (системная красная волчанка) и смешанные заболевания соединительной ткани .

Пациенты с СКВ и смешанными заболеваниями соединительной ткани могут иметь повышенный риск асептического менингита. Однако этот эффект обычно не наблюдается в связи с кратковременным применением таких лекарственных средств, как леденцы флурбипрофена.

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

Сообщалось о возникновении нефротоксических явлений в различных формах, включая интерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечную недостаточность, в связи с применением НПВП. Применение НПВП может привести к дозозависимому снижению образования простагландинов и может спровоцировать почечную недостаточность. Самый высокий риск существует у пациентов с нарушениями функции почек, сердца или печени, а также у пациентов, принимающих диуретики, и пациентов пожилого возраста. Однако этот эффект обычно не наблюдается в связи с кратковременным применением таких лекарственных средств, как пастилки.

С осторожностью следует применять препарат пациентам с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты .

Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе следует соблюдать осторожность перед началом лечения (обсуждение и разъяснение с врачом или фармацевтом), поскольку сообщалось о задержке жидкости, АГ и отеки, связанные с терапией НПВП.

Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в качестве длительного лечения) может быть связано с несколько повышенным риском артериальных тромботических явлений (например, инфаркта миокарда или инсульта). Недостаточно данных, чтобы исключить этот риск для флурбипрофена в максимальной суточной дозе 5 пастилок.

Влияние на нервную систему .

Головная боль, вызванная анальгетиками: длительное применение анальгетиков или применение за пределами рекомендаций может привести к головной боли, которую не следует лечить повышенными дозами этого лекарственного средства. В таких случаях лечение НПВП следует прекратить и обратиться к врачу.

ЖКТ .

НПВП следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями ЖКТ в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостриться.

Желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорации, которые могут иметь летальный исход, наблюдались при применении всех НПВП в любое время во время лечения с или без наличия в анамнезе предупредительных симптомов или серьезных желудочно-кишечных явлений.

Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации возрастает с увеличением дозы НПВП, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с такими осложнениями, как кровотечение или перфорация, и у пациентов пожилого возраста; однако этот эффект обычно не наблюдается при кратковременном ограниченном применении таких лекарственных средств, как флурбипрофен. Пациентам с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пациентам пожилого возраста, следует сообщать врачу о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно желудочно-кишечные кровотечения).

Следует соблюдать осторожность пациентам, принимающим сопутствующие препараты, которые могут повысить риск язвы или кровотечения, например, пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, такие как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные препараты, такие как ацетилсалициловая кислота.

Если у пациентов, принимающих флурбипрофен, возникает желудочно-кишечное кровотечение или язва, лечение следует прекратить.

Со стороны кожи .

В очень редких случаях сообщалось о тяжелых, а в некоторых случаях летальные кожные реакции, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, связанные с применением НПВП. Флурбипрофен следует отменить при первых признаках кожной сыпи, поражения слизистых оболочек или других признаках реакции гиперчувствительности.

Инфекции .

Поскольку в отдельных случаях было описано обострение инфекционного воспаления (например, развитие некротического фасциита) во временной связи с системным применением НПВП, пациент должен немедленно обратиться к врачу, если признаки бактериальной инфекции появляются снова или ухудшаются во время применения флурбипрофена. Следует проверить, показано ли начало антиинфекционной/антибиотикотерапии.

Если симптомы ухудшаются или появляются новые симптомы, необходимо пересмотреть схему лечения.

Пациента необходимо проинструктировать о необходимости обратиться к врачу в случае возникновения гнойного бактериального фарингита/тонзиллита, поскольку лечение необходимо пересмотреть.

Маскировка симптомов основных инфекций .

Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что системные НПВП могут маскировать симптомы инфекции, что приводит к задержке с началом соответствующего лечения и, таким образом, ухудшает исход инфекции. Это наблюдалось при внебольничной бактериальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. При применении флурбипрофена в период, когда пациент страдает от лихорадки или боли вследствие инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекции.

Гематологические эффекты .

Флурбипрофен может подавлять агрегацию тромбоцитов и удлинять время кровотечения. Пациентам с повышенным риском кровотечения следует с осторожностью применять флурбипрофен в виде пастилок.

Лечение следует прекратить, если возникает раздражение слизистой оболочки полости рта.