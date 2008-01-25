Флюс зуба: что делать?

Флюс — это периостит, воспаление надкостницы и мягких тканей десны. При отсутствии лечения воспаление прогрессирует и формируется абсцесс зуба. Абсцесс может развиться на разных участках рядом с зубом: на верхушке корня развивается периапикальный абсцесс, а в десне сбоку от корня зуба — пародонтальный абсцесс.

Зубной флюс часто развивается вследствие нелеченого кариеса, некачественного пломбирования зуба, обострения пародонтоза/пародонтита или механической травмы десны.

Признаки и симптомы флюса зуба включают:

на начальных стадиях выявляются болезненность при надкусывании на пораженный зуб, постукивании по нему и легкая припухлость и гиперемия десны.

В дальнейшем возникает выраженная, постоянная, пульсирующая зубная боль, которая может распространиться на челюстную кость, шею или ухо.

Боль или дискомфорт при высоких и холодных температурах (при употреблении холодной/горячей пищи, изменении температуры окружающей среды, например, выходе из теплого помещения на мороз).

Боль или дискомфорт при жевании или кусании.

Повышенная температура тела.

Отек лица, щеки или шеи (наиболее частая жалоба, что опухла десна и щека), который может привести к затруднению дыхания или глотания.

Болезненность лимфатических узлов под челюстью или на шее.

Неприятный запах изо рта.

Опухла десна и щека: что делать?

Немедленно обратитесь к стоматологу, если у вас есть какие-либо признаки или симптомы флюса зуба.

Факторы риска развития флюса зуба включают:

плохие стоматологические привычки и уход. Несоблюдение надлежащего ухода за зубами и деснами (например отсутствие чистки зубов 2 раза в сутки и использования зубной нити).

Рацион питания с повышенным содержанием сахара. Частое употребление продуктов с повышенным содержанием простых углеводов (сахара), таких как сладости и газированные напитки, может привести к развитию кариеса и периостита.

Сухость во рту. Сухость во рту может повышать риск разрушения зубов. Сухость во рту часто развивается из-за побочного эффекта некоторых лекарственных средств или недостаточного употребления жидкости.

Общее состояние здоровья: снижение иммунитета, тяжелые хронические заболевания, частые инфекционные заболевания и аллергизация (особенно у детей).

Флюс: последствия

При отсутствии терапии развивается абсцесс, для лечения которого может быть необходимым удаление зуба. Кроме того, при развитии абсцесса зуба и остеомиелита происходит расшатывание зубов и возможно их выпадение. При прогрессировании воспалительного процесса возможно развитие флегмоны челюсти, остеомиелита и даже сепсиса. Возможно формирование свища между полостью абсцесса зуба и верхнечелюстной пазухой, а также инфицирование пазухи, поэтому если у вас опухла щека и болит зуб, следует немедленно обратиться к стоматологу.

Может ли флюс пройти сам? Нет. Абсцесс зуба также не пройдет без лечения. Если абсцесс прорвется (в этот момент пациент может ощутить появление соленой жидкости во рту, неприятный гнойный запах в ротовой полости), боль может значительно уменьшиться, но это не будет означать выздоровление.

Если у вас повышенная температура тела, отек лица и нет возможности проконсультироваться со стоматологом, обратитесь в отделение неотложной помощи. Позвоните в отделение неотложной помощи, если у вас возникли затруднения дыхания или глотания.

Флюс: лечение

Чем лечить флюс, определяет врач стоматолог индивидуально в каждом конкретном случае.

Консервативная терапия включает применение антибиотиков (например линкомицин, цефтриаксон, ципрофлоксацин), а также нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофена и др.), парацетамола.

Если сформировалась гнойная полость, ее дренируют.

При наличии кариеса, пульпита — проводят соответствующее стоматологическое лечение зуба.

В некоторых случаях удаляют зуб, возле которого развился воспалительный процесс.

Продолжительность лечения зависит от локализации и распространенности воспалительного процесса, вида возбудителя, состояния иммунитета, наличия тяжелых хронических заболеваний.

Флюс: чем полоскать полость рта? Полоскания могут быть рекомендованы в составе комплексной терапии, особенно при сопутствующем пародонтозе, пародонтите, гингивите). Применяются антисептические растворы (хлоргексидин, декаметоксин).

Флюс зуба: профилактика

Важнейшее значение в профилактике развития периостита и абсцесса зуба имеет профилактика кариеса. Тщательно ухаживайте за зубами, чтобы его избежать: