Флюс зуба: что делать?
Флюс — это периостит, воспаление надкостницы и мягких тканей десны. При отсутствии лечения воспаление прогрессирует и формируется абсцесс зуба. Абсцесс может развиться на разных участках рядом с зубом: на верхушке корня развивается периапикальный абсцесс, а в десне сбоку от корня зуба — пародонтальный абсцесс.
Зубной флюс часто развивается вследствие нелеченого кариеса, некачественного пломбирования зуба, обострения пародонтоза/пародонтита или механической травмы десны.
Признаки и симптомы флюса зуба включают:
- на начальных стадиях выявляются болезненность при надкусывании на пораженный зуб, постукивании по нему и легкая припухлость и гиперемия десны.
- В дальнейшем возникает выраженная, постоянная, пульсирующая зубная боль, которая может распространиться на челюстную кость, шею или ухо.
- Боль или дискомфорт при высоких и холодных температурах (при употреблении холодной/горячей пищи, изменении температуры окружающей среды, например, выходе из теплого помещения на мороз).
- Боль или дискомфорт при жевании или кусании.
- Повышенная температура тела.
- Отек лица, щеки или шеи (наиболее частая жалоба, что опухла десна и щека), который может привести к затруднению дыхания или глотания.
- Болезненность лимфатических узлов под челюстью или на шее.
- Неприятный запах изо рта.
Опухла десна и щека: что делать?
Немедленно обратитесь к стоматологу, если у вас есть какие-либо признаки или симптомы флюса зуба.
Факторы риска развития флюса зуба включают:
- плохие стоматологические привычки и уход. Несоблюдение надлежащего ухода за зубами и деснами (например отсутствие чистки зубов 2 раза в сутки и использования зубной нити).
- Рацион питания с повышенным содержанием сахара. Частое употребление продуктов с повышенным содержанием простых углеводов (сахара), таких как сладости и газированные напитки, может привести к развитию кариеса и периостита.
- Сухость во рту. Сухость во рту может повышать риск разрушения зубов. Сухость во рту часто развивается из-за побочного эффекта некоторых лекарственных средств или недостаточного употребления жидкости.
- Общее состояние здоровья: снижение иммунитета, тяжелые хронические заболевания, частые инфекционные заболевания и аллергизация (особенно у детей).
Флюс: последствия
При отсутствии терапии развивается абсцесс, для лечения которого может быть необходимым удаление зуба. Кроме того, при развитии абсцесса зуба и остеомиелита происходит расшатывание зубов и возможно их выпадение. При прогрессировании воспалительного процесса возможно развитие флегмоны челюсти, остеомиелита и даже сепсиса. Возможно формирование свища между полостью абсцесса зуба и верхнечелюстной пазухой, а также инфицирование пазухи, поэтому если у вас опухла щека и болит зуб, следует немедленно обратиться к стоматологу.
Может ли флюс пройти сам? Нет. Абсцесс зуба также не пройдет без лечения. Если абсцесс прорвется (в этот момент пациент может ощутить появление соленой жидкости во рту, неприятный гнойный запах в ротовой полости), боль может значительно уменьшиться, но это не будет означать выздоровление.
Если у вас повышенная температура тела, отек лица и нет возможности проконсультироваться со стоматологом, обратитесь в отделение неотложной помощи. Позвоните в отделение неотложной помощи, если у вас возникли затруднения дыхания или глотания.
Флюс: лечение
Чем лечить флюс, определяет врач стоматолог индивидуально в каждом конкретном случае.
Консервативная терапия включает применение антибиотиков (например линкомицин, цефтриаксон, ципрофлоксацин), а также нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофена и др.), парацетамола.
Если сформировалась гнойная полость, ее дренируют.
При наличии кариеса, пульпита — проводят соответствующее стоматологическое лечение зуба.
В некоторых случаях удаляют зуб, возле которого развился воспалительный процесс.
Продолжительность лечения зависит от локализации и распространенности воспалительного процесса, вида возбудителя, состояния иммунитета, наличия тяжелых хронических заболеваний.
Флюс: чем полоскать полость рта? Полоскания могут быть рекомендованы в составе комплексной терапии, особенно при сопутствующем пародонтозе, пародонтите, гингивите). Применяются антисептические растворы (хлоргексидин, декаметоксин).
Флюс зуба: профилактика
Важнейшее значение в профилактике развития периостита и абсцесса зуба имеет профилактика кариеса. Тщательно ухаживайте за зубами, чтобы его избежать:
- чистите зубы по 2 мин 2 раза в сутки зубной пастой с фтором.
- Ежедневно используйте зубную нить или водный ирригатор для чистки межзубных промежутков.
- Заменяйте зубную щетку каждые 3–4 мес или всякий раз, когда ее щетина изнашивается.
- Ешьте здоровую пищу, ограничивая количество сладких продуктов и перекусов между приемами пищи.
- Регулярно посещайте стоматолога для осмотра и профессиональной чистки.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом о необходимости применения антисептика или ополаскивателя для полости рта с фтором.
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