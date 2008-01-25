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Новости медицины и фармацииФлюс зуба: что делать?

Флюс зуба: что делать?

Опубликовано  08.04.2024

Флюс — это периостит, воспаление надкостницы и мягких тканей десны. При отсутствии лечения воспаление прогрессирует и формируется абсцесс зуба. Абсцесс может развиться на разных участках рядом с зубом: на верхушке корня развивается периапикальный абсцесс, а в десне сбоку от корня зуба — пародонтальный абсцесс.

Зубной флюс часто развивается вследствие нелеченого кариеса, некачественного пломбирования зуба, обострения пародонтоза/пародонтита или механической травмы десны.

Признаки и симптомы флюса зуба включают:

  • на начальных стадиях выявляются болезненность при надкусывании на пораженный зуб, постукивании по нему и легкая припухлость и гиперемия десны.
  • В дальнейшем возникает выраженная, постоянная, пульсирующая зубная боль, которая может распространиться на челюстную кость, шею или ухо.
  • Боль или дискомфорт при высоких и холодных температурах (при употреблении холодной/горячей пищи, изменении температуры окружающей среды, например, выходе из теплого помещения на мороз).
  • Боль или дискомфорт при жевании или кусании.
  • Повышенная температура тела.
  • Отек лица, щеки или шеи (наиболее частая жалоба, что опухла десна и щека), который может привести к затруднению дыхания или глотания.
  • Болезненность лимфатических узлов под челюстью или на шее.
  • Неприятный запах изо рта.

Опухла десна и щека: что делать?

Немедленно обратитесь к стоматологу, если у вас есть какие-либо признаки или симптомы флюса зуба.

Факторы риска развития флюса зуба включают:

  • плохие стоматологические привычки и уход. Несоблюдение надлежащего ухода за зубами и деснами (например отсутствие чистки зубов 2 раза в сутки и использования зубной нити).
  • Рацион питания с повышенным содержанием сахара. Частое употребление продуктов с повышенным содержанием простых углеводов (сахара), таких как сладости и газированные напитки, может привести к развитию кариеса и периостита.
  • Сухость во рту. Сухость во рту может повышать риск разрушения зубов. Сухость во рту часто развивается из-за побочного эффекта некоторых лекарственных средств или недостаточного употребления жидкости.
  • Общее состояние здоровья: снижение иммунитета, тяжелые хронические заболевания, частые инфекционные заболевания и аллергизация (особенно у детей).

Флюс: последствия

При отсутствии терапии развивается абсцесс, для лечения которого может быть необходимым удаление зуба. Кроме того, при развитии абсцесса зуба и остеомиелита происходит расшатывание зубов и возможно их выпадение. При прогрессировании воспалительного процесса возможно развитие флегмоны челюсти, остеомиелита и даже сепсиса. Возможно формирование свища между полостью абсцесса зуба и верхнечелюстной пазухой, а также инфицирование пазухи, поэтому если у вас опухла щека и болит зуб, следует немедленно обратиться к стоматологу.

Может ли флюс пройти сам? Нет. Абсцесс зуба также не пройдет без лечения. Если абсцесс прорвется (в этот момент пациент может ощутить появление соленой жидкости во рту, неприятный гнойный запах в ротовой полости), боль может значительно уменьшиться, но это не будет означать выздоровление.

Если у вас повышенная температура тела, отек лица и нет возможности проконсультироваться со стоматологом, обратитесь в отделение неотложной помощи. Позвоните в отделение неотложной помощи, если у вас возникли затруднения дыхания или глотания.

Флюс: лечение

Чем лечить флюс, определяет врач стоматолог индивидуально в каждом конкретном случае.

Консервативная терапия включает применение антибиотиков (например линкомицин, цефтриаксон, ципрофлоксацин), а также нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофена и др.), парацетамола.

Если сформировалась гнойная полость, ее дренируют.

При наличии кариеса, пульпита — проводят соответствующее стоматологическое лечение зуба.

В некоторых случаях удаляют зуб, возле которого развился воспалительный процесс.

Продолжительность лечения зависит от локализации и распространенности воспалительного процесса, вида возбудителя, состояния иммунитета, наличия тяжелых хронических заболеваний.

Флюс: чем полоскать полость рта? Полоскания могут быть рекомендованы в составе комплексной терапии, особенно при сопутствующем пародонтозе, пародонтите, гингивите). Применяются антисептические растворы (хлоргексидин, декаметоксин).

Флюс зуба: профилактика

Важнейшее значение в профилактике развития периостита и абсцесса зуба имеет профилактика кариеса. Тщательно ухаживайте за зубами, чтобы его избежать:

  • чистите зубы по 2 мин 2 раза в сутки зубной пастой с фтором.
  • Ежедневно используйте зубную нить или водный ирригатор для чистки межзубных промежутков.
  • Заменяйте зубную щетку каждые 3–4 мес или всякий раз, когда ее щетина изнашивается.
  • Ешьте здоровую пищу, ограничивая количество сладких продуктов и перекусов между приемами пищи.
  • Регулярно посещайте стоматолога для осмотра и профессиональной чистки.
  • Проконсультируйтесь со своим стоматологом о необходимости применения антисептика или ополаскивателя для полости рта с фтором.
Опубликовано  08.04.2024

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