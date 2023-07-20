ЛИНКОМИЦИН (LINCOMYCINUM)

вводят в/м, в/в или перорально. Разовая доза составляет 0,5 г, суточная — 1,5 г. При тяжелом течении заболевания суточная доза может быть повышена до 2,4 г. Вводят 3 раза в сутки с интервалом 8 ч. Детям назначают в суточной дозе 10–20 мг/кг. В/в линкомицин вводят только капельно в дозе 0,5 г в 250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–80 капель в 1 мин. Длительность лечения — 7–14 дней, при остеомиелите — 3 нед и больше.