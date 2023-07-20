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Активные вещества — “Л”ЛИНКОМИЦИН (LINCOMYCINUM)

ЛИНКОМИЦИН (LINCOMYCINUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций, 30 %, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Линкомицин-Дарница Раствор для инъекций, 30 %, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 878 аптеках
от 85,10 грн
Цены в аптеках
Линкомицина гидрохлорид капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Линкомицина гидрохлорид Капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 877 аптеках
от 34,82 грн
Цены в аптеках
Линкомицин-Дарница раствор для инъекций, 30 %, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Линкомицин-Дарница Раствор для инъекций, 30 %, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 711 аптеке
от 65,80 грн
Цены в аптеках
Линкомицин капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Корпорация Артериум
Линкомицин Капсулы, 250 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Корпорация Артериум
В 296 аптеках
от 47,98 грн
Цены в аптеках
Линкоцин раствор для инъекций, 300 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1; Pfizer Inc.
Линкоцин Раствор для инъекций, 300 мг/мл, флакон, 2 мл, № 1 Pfizer Inc.
В 146 аптеках
от 164,47 грн
Цены в аптеках
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций, 300 мг/мл, ампула, 1 мл, коробка, коробка, № 10; Здоровье
Линкомицин-Здоровье Раствор для инъекций, 300 мг/мл, ампула, 1 мл, коробка, коробка, № 10 Здоровье
В 38 аптеках
от 47,40 грн
Цены в аптеках
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций, 300 мг/мл, ампула, 2 мл, коробка, коробка, № 10; Здоровье
Линкомицин-Здоровье Раствор для инъекций, 300 мг/мл, ампула, 2 мл, коробка, коробка, № 10 Здоровье
В 15 аптеках
от 83,69 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: капсулы, р-р для инъекций.
ЛИНКОМИЦИН (LINCOMYCINUM)
CAS №: 154-21-2 C18H34N2O6S
USPDDN: метил 6,8-дидеокси-6-транс-(1-метил-4-пропил-L-2-пирролидинкарбоксамидо)-1-тио-D-эритро-α-D-галакто-октопиранозид.
HSDB: D-эритро-D-галакто-октопиранозид, метил 6,8-дидеокси-6-(1-метил-4-пропил-L-2-пирролидинкарбоксамидо)-1-тио-, транс-α-.
MESH: (2S-транс)-метил 6,8-дидеокси-6-(((1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил)амино)-1-тио-D-эритро-α-D-галакто-октопиранозид.
Форма выпуска: капсулы, р-р для инъекций.

антибиотик группы линкозамидов. В зависимости от концентрации и чувствительности к нему микроорганизмов оказывает бактериостатическое или бактерицидное действие. Ингибирует синтез белка в бактериальной клетке. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, пневмококков, коринебактерий дифтерии) и некоторых анаэробов, включая возбудителей газовой гангрены. На грамотрицательные бактерии, грибы и вирусы влияния не оказывает. Устойчивость микроорганизмов к линкомицину развивается медленно.
После приема внутрь и в/м введения быстро всасывается и проникает в разные органы и ткани, включая костную ткань. Через ГЭБ проникает медленно.

септическое состояние, стафилококковая инфекция, острый и хронический остеомиелит, гнойные инфекции кожи, отит и другие инфекции, вызванные чувствительными к антибиотику микроорганизмами; наружно — гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, вызванные чувствительными к линкомицину микроорганизмами.

вводят в/м, в/в или перорально. Разовая доза составляет 0,5 г, суточная — 1,5 г. При тяжелом течении заболевания суточная доза может быть повышена до 2,4 г. Вводят 3 раза в сутки с интервалом 8 ч. Детям назначают в суточной дозе 10–20 мг/кг. В/в линкомицин вводят только капельно в дозе 0,5 г в 250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–80 капель в 1 мин. Длительность лечения — 7–14 дней, при остеомиелите — 3 нед и больше.

тяжелые заболевания печени и почек, миастения, повышенная чувствительность к препарату, период беременности.

возможны тошнота, рвота, снижение АД, слабость, головокружение, мышечная слабость, лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции.

линкомицин нельзя вводить парентерально вместе с миорелаксантами.