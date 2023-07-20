ЛИНКОМИЦИН (LINCOMYCINUM) Действующее вещество
HSDB: D-эритро-D-галакто-октопиранозид, метил 6,8-дидеокси-6-(1-метил-4-пропил-L-2-пирролидинкарбоксамидо)-1-тио-, транс-α-.
MESH: (2S-транс)-метил 6,8-дидеокси-6-(((1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил)амино)-1-тио-D-эритро-α-D-галакто-октопиранозид.
антибиотик группы линкозамидов. В зависимости от концентрации и чувствительности к нему микроорганизмов оказывает бактериостатическое или бактерицидное действие. Ингибирует синтез белка в бактериальной клетке. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, пневмококков, коринебактерий дифтерии) и некоторых анаэробов, включая возбудителей газовой гангрены. На грамотрицательные бактерии, грибы и вирусы влияния не оказывает. Устойчивость микроорганизмов к линкомицину развивается медленно.
После приема внутрь и в/м введения быстро всасывается и проникает в разные органы и ткани, включая костную ткань. Через ГЭБ проникает медленно.
септическое состояние, стафилококковая инфекция, острый и хронический остеомиелит, гнойные инфекции кожи, отит и другие инфекции, вызванные чувствительными к антибиотику микроорганизмами; наружно — гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, вызванные чувствительными к линкомицину микроорганизмами.
вводят в/м, в/в или перорально. Разовая доза составляет 0,5 г, суточная — 1,5 г. При тяжелом течении заболевания суточная доза может быть повышена до 2,4 г. Вводят 3 раза в сутки с интервалом 8 ч. Детям назначают в суточной дозе 10–20 мг/кг. В/в линкомицин вводят только капельно в дозе 0,5 г в 250 мл изотонического р-ра натрия хлорида со скоростью 60–80 капель в 1 мин. Длительность лечения — 7–14 дней, при остеомиелите — 3 нед и больше.
тяжелые заболевания печени и почек, миастения, повышенная чувствительность к препарату, период беременности.
возможны тошнота, рвота, снижение АД, слабость, головокружение, мышечная слабость, лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции.
линкомицин нельзя вводить парентерально вместе с миорелаксантами.