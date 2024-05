ингибиторы CYP3A4 и P-gp. Одновременное применение апиксабана и кетоконазола, мощного ингибитора CYP3A4 и P-gp, вызвало 2-кратное увеличение средней AUC и 1,6-кратное повышение средней C max апиксабана.

Апиксабан не следует назначать пациентам, получающим системное лечение мощными ингибиторами CYP3A4 и P-gp - азольными антимикотическими препаратами или ингибиторами протеазы ВИЧ.

Напроксен является ингибитором P-gp, но не влияет на CYP3A4. Прием этого препарата вызывал 1,5-кратное увеличение средней AUC и 1,6-кратное повышение средней C max апиксабана. Коррекции дозы апиксабана при одновременном назначении со слабыми ингибиторами CYP3A4 и/или P-gp не требуется.

индукторы CYP3A4 и Р-gp. Одновременное применение апиксабана и рифампицина вело к снижению

средних значений AUC и C max апиксабана примерно на 54% и 42% соответственно. Одновременное применение апиксабан и других мощных препаратов-индукторов CYP3A4 и P-gp (напр.,карбамазепина, фенобарбитала или препаратов зверобоя) может привести к снижению концентрации апиксабана в плазме крови. Коррекция дозы апиксабана не нужна в случае его одновременного применения с подобными препаратами.

Для профилактики инсульта и системной эмболии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий и профилактики рецидивов ТГВ и ТЭЛА у пациентов, одновременно получающих лечение мощными индукторами CYP3A4 и P-gp, апиксабан следует применять с осторожностью.

Апиксабан не рекомендуется для лечения ТГВ и ТЭЛА у пациентов, которые одновременно получают системное лечение мощными индукторами CYP3A4 и P-gp, поскольку его эффективность может быть снижена.

антикоагулянты, ингибиторы агрегации тромбоцитов и НПВП. В связи с ростом риска кровотечения применение пациентами любых других антикоагулянтов противопоказано.

После комбинированного введения эноксапарина (разовая доза 40 мг) и апиксабана (разовая доза 5 мг) наблюдался кумулятивный эффект активности анти-Ха фактора.

При одновременном применении апиксабана и ацетилсалициловой кислоты (325 мг 1 раз в день) выражены фармакокинетические или фармакодинамические взаимодействия отсутствовали.

Напроксен (500 мг), являющийся ингибитором P-gp, приводил к 1,5-кратному увеличению среднего значения AUC и 1,6-кратного увеличения среднего значения C max апиксабана. Апиксабан вызывал соответствующее повышение показателей свертывания крови. Одновременное применение напроксена и апиксабана не изменяло эффект напроксена в отношении агрегации тромбоцитов, обусловленной влиянием арахидоновой кислоты, но не вело к клинически значимому увеличению времени кровотечения. Несмотря на это, у отдельных лиц может развиваться более выраженный фармакодинамический ответ на одновременное введение антитромбоцитарных препаратов и апиксабана. Апиксабан следует с осторожностью применять в сочетании с НПВП (в том числе с ацетилсалициловой кислотой), поскольку эти лекарственные препараты обычно увеличивают риск возникновения кровотечения. В ходе клинического исследования с участием пациентов с острым коронарным синдромом наблюдалось значительное повышение риска кровотечения при применении комбинации трех препаратов: апиксабана, ацетилсалициловой кислоты и клопидогреля.

Одновременно с апиксабаном не следует назначать препараты, применение которых связывают с серьезными кровотечениями, а именно: тромболитические препараты, антагонисты рецепторов GPIIb/IIIa, тиенопиридины (например клопидогрель), дипиридамол, декстран, сульфинпиразон.

прием с другими сопутствующими препаратами. При одновременном применении апиксабана и атенолола или фамотидина клинически выраженные фармакокинетические или фармакодинамические взаимодействия не наблюдалось. Одновременное применение 10 мг апиксабана и 100 мг атенолола не имело клинически важного влияния на фармакокинетику апиксабана. После дальнейшего приема двух лекарственных препаратов одновременно средние значения AUC и C max апиксабана были ниже на 15% и 18% соответственно по сравнению с применением в качестве монотерапии. Одновременное применение 10 мг апиксабана и 40 мг фамотидина не влияло на значение AUC или C max апиксабана.

влияние апиксабана на другие лекарственные препараты. Исследование апиксабана in vitro показали отсутствие ингибирующего влияния этого препарата на активность CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 или CYP3A4 (ИК50> 45 мкмоль/л) и наличие слабого ингибирующего влияния на активность CYP2C19 (ИК50> 20 мкмоль/л) в концентрациях, значительно превышающих максимальные концентрации препарата в плазме крови пациентов. Апиксабан в концентрациях до 20 мкмоль/л не индуцирует активность CYP1A2, CYP2B6 или CYP3A4/5. Поэтому считается, что апиксабан не будет менять показатели метаболического клиренса сопутствующих препаратов, метаболизм которых происходит с участием этих ферментов. В значительной степени апиксабан не ингибирует активность P-gp.

Активированный уголь. Применение активированного угля снижает уровень экспозиции апиксабана.