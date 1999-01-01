Киев
Активные вещества на букву “192”
EDOXABANUM (ЭДОКСАБАН)
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Эдоксакорд
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №30
Киевский витаминный завод
от
709,47
грн
в 868 аптеках
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Эдоксакорд
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Киевский витаминный завод
от
546,44
грн
в 850 аптеках
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Эдоксакорд
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
Киевский витаминный завод
Нет в наличии
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