Киев
Активные вещества на букву “192”

EDOXABANUM (ЭДОКСАБАН)0

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Эдоксакорд
Эдоксакорд
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер №30
Киевский витаминный завод
от 709,47 грн
в 868 аптеках
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Эдоксакорд
Эдоксакорд
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Киевский витаминный завод
от 546,44 грн
в 850 аптеках
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Эдоксакорд
Эдоксакорд
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №30
Киевский витаминный завод
Нет в наличии
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