Медицинские изделияШовный материалРассасывающийся шовный материал (с иглой или без)викрилВикрил с покрытием (Vycril with cover) Викрил с покрытием (Vycril with cover) (365286) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 140,00 грн Без рецепта 1 шт от 140,00 грн 1 шт от 123,00 грн 1 шт от 124,50 грн 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ethicon, Inc Форма выпуска 3/0, неокрашенный Медицинские изделия викрил