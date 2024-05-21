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Викрил с покрытием (Vycril with cover) (365286) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Цена в городе Киев
от 140,00 грн
Без рецепта
1 шт от 140,00 грн 1 шт от 123,00 грн 1 шт от 124,50 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
3/0, неокрашенный
Медицинские изделия
викрил