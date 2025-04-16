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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Кривой Рог
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
182,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
161.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
205.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
176,21
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
257.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
182,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
257.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
189,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
273.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
149,73
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
288.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
289.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
341.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
342.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
189,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 62-А
344.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
153,23
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
346.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
149,03
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
347.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
347.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони:
-49,36 грн
118,94
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
347.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
350.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
189,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
352.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
355.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
191,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 20
356.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
182,00
грн
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