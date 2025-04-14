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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Харьков
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
129.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
176,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
256.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
196,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
269.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
186,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
275.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 54-Б
330.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
186,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
358.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
400.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
402.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
194,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
404.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
194,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
404.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
405.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
408.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони:
-49,36 грн
118,94
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
408.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 62-А
408.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
153,23
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 9
409.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
149,03
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 20
411.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
186,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
414.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
196,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
414.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
539.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
196,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
550.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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