Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
62.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
223.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
324.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
336.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
464.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
465.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
465.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
467.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 20
468.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 9
468.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 62-А
468.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
469.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
469.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони: -49,36 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
473.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
474.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Княжий Затон, 9
475.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 47
475.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 121
478.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн