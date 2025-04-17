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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
182,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 20
122.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
182,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
189,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
123.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
127.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
191,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
128.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
130.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
189,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
130.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони:
-49,36 грн
118,94
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
131.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Науки, 9
133.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
160,30
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 62-А
135.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
164,85
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
135.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
191,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
138.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
229.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
191,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
301.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
313.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
176,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
323.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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