Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони: -49,36 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 9
5.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
6.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 20
6.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
6.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 62-А
8.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Княжий Затон, 9
9.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 121
10.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
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ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
132.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
181.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
201.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
202.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
207.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Александрия, ул. Почтовая, 53
272.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc