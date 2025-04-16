Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
108.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
110.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
205.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
207.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
208.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
211.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
299.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
351.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
368.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 62-А
397.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
397.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
398.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
398.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 9
399.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
401.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
401.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони: -49,36 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
403.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
406.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
408.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc