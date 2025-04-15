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Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Днепр
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
128.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
176,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
137.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
188,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
246.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 76
333.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
197,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
338.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
163,97
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
363.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
188,50
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
378.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
380.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
196,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 62-А
384.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
153,23
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
385.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони:
-57,44 грн
125,76
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
386.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
386.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони:
-49,36 грн
118,94
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 9
386.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
149,03
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
386.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
196,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
388.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони:
-55,74 грн
125,76
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
388.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
196,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
388.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
188,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
388.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
170,46
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
393.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
197,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 20
394.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
188,50
грн
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