Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
7.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
165.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
167.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
266.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Александрия, ул. Почтовая, 53
304.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
349.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
418.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 62-А
433.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Княжий Затон, 9
435.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 9
435.6 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Харьковское, 121
437.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
437.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
437.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони: -49,36 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
440.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
443.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
443.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc