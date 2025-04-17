Викрил с покрытием (Vycril with cover)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 95
112.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
180.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
181.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 62-А
193.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 9
195.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
196.8 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
168,30
Экономия при брони: -49,36 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Загоровская, 4
197.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Княжий Затон, 9
200.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
201.5 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
201.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 20
202.2 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 121
203.4 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
183,20
Экономия при брони: -57,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
204.9 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 47
207.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 3/0, фиолет. 75 см №1
Ethicon, Inc
181,50
Экономия при брони: -55,74 грн
Бажаемо здоровья
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
235.3 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
236.0 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
315.7 км
ВИКРИЛ с покрытием (полиглактин 910) 1, фиолет. 90 см №1
Ethicon, Inc