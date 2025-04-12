емкости для сбора мочи стерильные

Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)

5 препаратовНайти все в аптеках
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
Pp, с крышкой 120 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 13,50 грн
в 10 аптеках
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
Pp, с крышкой 60 мл с бумажной этикеткой, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 5,50 грн
в 8 аптеках других городов
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
Pp, с крышкой 120 мл с бумажной этикеткой, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 7,50 грн
в 4 аптеках
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
Pp, с крышкой 60 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 8,50 грн
в 1 аптеке
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX
Pp, с крышкой индивидуальная упаковка 60 мл с бумажной этикеткой, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
от 5,88 грн
в 1 аптеке
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Цены в Киев
от 5,88 грн
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Характеристики
Производитель
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма выпуска
Pp, с крышкой
Условия продажи
Без рецепта
Объем
120 мл
Медицинские изделия
Регистрация
12137/2012 от 14.12.2012