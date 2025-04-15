Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ломаная, 4
7.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, 30-Б
28.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
71.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,42
Экономия при брони: -0,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
74.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,54
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
78.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, перек. Касьяна / 1-го Мая, 41/13
94.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
95.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
109.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,50
Экономия при брони: -0,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,38
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
120.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
124.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,33
Экономия при брони: -0,53 грн
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
16,02
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
124.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,82
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
127.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
128.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Апостолово, пл. Привокзальная, 2-Б
129.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
130.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,58
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
131.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,67 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 35
131.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
131.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,82
Экономия при брони: -0,43 грн