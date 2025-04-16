Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,69
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,52
Экономия при брони: -0,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,12
Экономия при брони: -0,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,67
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,89
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,61
Экономия при брони: -0,79 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,71
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,86
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,99
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,32
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,13
Экономия при брони: -0,39 грн
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
15,25
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,99
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,30
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,37
Экономия при брони: -0,28 грн
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Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
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10,24
Экономия при брони: -0,57 грн
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Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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Запорожье, ул. Святого Николая, 27
134.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,42
Экономия при брони: -0,37 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Ломаная, 4
138.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.