Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
107.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
107.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 48
107.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,11
Экономия при брони: -0,27 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
142.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
143.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,32
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,99
Экономия при брони: -0,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
148.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,61
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,89
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
149.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,67
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
149.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,71
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
151.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,41
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
152.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,69
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
152.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,05
Экономия при брони: -0,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
158.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,86
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
160.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,13
Экономия при брони: -0,41 грн
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
15,25
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
164.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,99
Экономия при брони: -0,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,30
Экономия при брони: -0,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
175.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,69
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
193.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,24
Экономия при брони: -0,57 грн