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Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Львов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,18
Экономия при брони:
-0,62 грн
7,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Дубно, пл. Независимости, 3
139.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,33
Экономия при брони:
-0,63 грн
6,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
178.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
12,96
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сторожинец, ул. Хмельницкого Богдана, 5-А
224.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 60
247.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,16
Экономия при брони:
-0,39 грн
6,77
грн
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,20
Экономия при брони:
-0,43 грн
7,77
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Володарка, ул. Армейская, 3-Б
426.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 82
435.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
448.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,01
Экономия при брони:
-0,68 грн
8,33
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
451.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
452.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 1
457.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Узин, ул. Поповича, 2/23
459.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 75/2
459.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 20
460.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
462.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
462.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
464.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
465.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,06
Экономия при брони:
-0,66 грн
8,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
466.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
468.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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