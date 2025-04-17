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Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Винница
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Володарка, ул. Армейская, 3-Б
108.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 82
131.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
136.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,10
Экономия при брони:
-0,67 грн
8,43
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Узин, ул. Поповича, 2/23
153.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
169.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
173.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
178.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 1
186.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
191.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,88
Экономия при брони:
-0,53 грн
8,35
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 75/2
192.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 20
195.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
196.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
197.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 15:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
198.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
199.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
201.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
201.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Экономия при брони:
-3,12 грн
5,88
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 26-А
202.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
202.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
203.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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