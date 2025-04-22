Киев
Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)

Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 8 аптеках в Киев
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони: -0,10 грн
7,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,60 грн
7,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Экономия при брони: -3,12 грн
5,88 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
7.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Братиславская, 20
7.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
8.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 75/2
8.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони: -0,10 грн
7,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Градинская, 11
9.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
9.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 15:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
9.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,60 грн
7,50 грн
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 1
12.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
7,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
19.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
7,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
24.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,80
Экономия при брони: -0,42 грн
8,38 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
26.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
7,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 141/2
68.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Узин, ул. Поповича, 2/23
69.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
7,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 82
77.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
7,60 грн
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