Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
7.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 36,6
Киев, ул. Братиславская, 20
7.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 36,6
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
8.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 75/2
8.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Градинская, 11
9.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 36,6
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
9.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 36,6
Киев, просп. Свободы, 26-В
9.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Подорожник
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Подорожник
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 1
12.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
19.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Буча, ул. Героев Майдана, 10
24.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,80
Экономия при брони: -0,42 грн
Подорожник
Глеваха, ул. Вокзальная, 26-Б
26.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека оптовых цен
Березань, ул. Шевченкив шлях, 141/2
68.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Подорожник
Узин, ул. Поповича, 2/23
69.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 82
77.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Экономия при брони: -0,50 грн