Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 28 мин
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
35.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Саврань, ул. Мира, 68
188.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,20
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
251.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,92
Экономия при брони: -0,58 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,27
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
252.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,94
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
254.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,92
Экономия при брони: -0,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
254.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,44
Экономия при брони: -0,57 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,64
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
255.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,67
Экономия при брони: -0,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
257.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,82
Экономия при брони: -0,43 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
258.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
259.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,58
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
265.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,82
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
266.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,33
Экономия при брони: -0,63 грн
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
16,02
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
270.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,65 грн