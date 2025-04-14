Киев
Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)

Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 49 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,73 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 28 мин
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
35.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
4,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
188.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,20
Экономия при брони: -0,51 грн
6,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
251.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,92
Экономия при брони: -0,58 грн
11,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,27
Экономия при брони: -0,35 грн
9,92 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
252.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,94
Экономия при брони: -0,77 грн
10,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
254.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,92
Экономия при брони: -0,46 грн
8,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
254.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,44
Экономия при брони: -0,57 грн
9,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,64
Экономия при брони: -0,49 грн
10,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
255.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,78 грн
9,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,67
Экономия при брони: -0,57 грн
10,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
257.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,82
Экономия при брони: -0,43 грн
7,39 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
258.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,67 грн
10,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
259.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,58
Экономия при брони: -0,66 грн
9,92 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
265.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,82
Экономия при брони: -0,44 грн
8,38 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
266.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,33
Экономия при брони: -0,63 грн
6,70 грн
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
16,02
Экономия при брони: -0,94 грн
15,08 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
270.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,76
Экономия при брони: -0,65 грн
10,11 грн
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