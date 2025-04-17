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Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Чернигов
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Згуровка, ул. Украинская, 20
115.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,16
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронировать
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Градинская, 11
119.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 3
119.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 26-А
122.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братиславская, 20
123.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Автозаводская, 71-А
123.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 10
124.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
125.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
125.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
126.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Экономия при брони:
-3,12 грн
5,88
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 20
127.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
129.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
129.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,88
Экономия при брони:
-0,57 грн
8,31
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
129.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 75/2
131.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
7,50
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 141/2
132.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,21
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Вишни Остапа, 1
138.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 36
142.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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