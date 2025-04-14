Емкость д/забора мочи Uri-box (Urine container Uri-box)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 105
9.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Магнолия
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 47 мин
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Астарта
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Магнолия
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 47 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
10.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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Богодухов, ул. Черниенко, 13
54.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
133.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
175.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 28
253.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
254.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,36
Экономия при брони: -0,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
257.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,38
Экономия при брони: -0,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
271.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,30
Экономия при брони: -0,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
296.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,59
Экономия при брони: -0,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
298.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,86
Экономия при брони: -0,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
302.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,28
Экономия при брони: -0,58 грн
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
15,91
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
304.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,93
Экономия при брони: -0,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 17 мин
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
308.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,85
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
310.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,28
Экономия при брони: -0,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
311.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,64
Экономия при брони: -0,55 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
312.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,81
Экономия при брони: -0,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
313.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX PP, с крышкой 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,64
Экономия при брони: -0,61 грн