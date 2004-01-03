Производитель: ООО "БУСТ ФАРМА"
Киев, 03022, ул. Васильковская, 30
www.boost-pharma.com.ua
Абиртрон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 17460,38 грн
Бонабласт Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 3682,95 грн
от 4349,52 грн
Винорельбин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 2857,40 грн
Вориконазол-Виста АС Порошок для раствора для инфузий, 200 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 3177,88 грн
Гемцитабин-Виста Порошок лиофилизированный для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 1990,70 грн
Доксорубицин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 1164,61 грн
Доцетаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 843,22 грн
от 4144,39 грн
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 433,98 грн
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 1970,04 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Абиртрон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 17460,38 грн
Бонабласт Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 3682,95 грн
от 4349,52 грн
Винорельбин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 2857,40 грн
Вориконазол-Виста АС Порошок для раствора для инфузий, 200 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 3177,88 грн
Гемцитабин-Виста Порошок лиофилизированный для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 1990,70 грн
Доксорубицин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 1164,61 грн
Доцетаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 843,22 грн
от 4144,39 грн
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 433,98 грн
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100 ООО "БУСТ ФАРМА"
от 1970,04 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції