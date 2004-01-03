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Список производителейОООО "БУСТ ФАРМА"

Производитель: ООО "БУСТ ФАРМА"

Киев, 03022, ул. Васильковская, 30
www.boost-pharma.com.ua
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Найдено: 18 препаратов
Абиртрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; ООО "БУСТ ФАРМА"
Абиртрон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 1 аптеке других городов
от 17460,38 грн
Цены в других городах
Био-Ритмо раствор питьевой, ампула, 10 мл, № 20; Farmalabor – Produtos Farmaceuticos
Био-Ритмо Раствор питьевой, ампула, 10 мл, № 20 Farmalabor – Produtos Farmaceuticos
В 27 аптеках
от 533,51 грн
Цены в аптеках
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 44 аптеках
от 3682,95 грн
Цены в аптеках
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 31 аптеке
от 4349,52 грн
Цены в аптеках
Винорельбин-Виста концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Винорельбин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 8 аптеках
от 2857,40 грн
Цены в аптеках
Вориконазол-Виста АС порошок для раствора для инфузий, 200 мг, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Вориконазол-Виста АС Порошок для раствора для инфузий, 200 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 14 аптеках
от 3177,88 грн
Цены в аптеках
Гемцитабин-Виста порошок лиофилизированный для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Гемцитабин-Виста Порошок лиофилизированный для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 2 аптеках других городов
от 1990,70 грн
Цены в других городах
Гепависта Детокс таблетки, № 20; EuBion Corporation
Гепависта Детокс Таблетки, № 20 EuBion Corporation
В 212 аптеках
от 958,03 грн
Цены в аптеках
Доксорубицин-Виста концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Доксорубицин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 4 аптеках
от 1164,61 грн
Цены в аптеках
Доцетаксел-Виста концентрат для раствора для инфузий, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Доцетаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 2 аптеках других городов
от 843,22 грн
Цены в других городах
Золевиста раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Золевиста Раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 49 аптеках
от 4144,39 грн
Цены в аптеках
Иматиниб-Виста капсулы, 100 мг, блистер, № 120; ООО "БУСТ ФАРМА"
Иматиниб-Виста Капсулы, 100 мг, блистер, № 120 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 21 аптеке
от 4286,13 грн
Цены в аптеках
ЛедиВиста Баланс капсулы, блистер, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
ЛедиВиста Баланс Капсулы, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 3 аптеках
от 452,90 грн
Цены в аптеках
ЛедиВиста Баланс таблетки, блистер, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
ЛедиВиста Баланс Таблетки, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 4 аптеках
от 435,07 грн
Цены в аптеках
ЛедиВиста Инозивит капсулы, 680 мг, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
ЛедиВиста Инозивит Капсулы, 680 мг, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 30 аптеках
от 511,99 грн
Цены в аптеках
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 538 аптеках
от 433,98 грн
Цены в аптеках
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100; ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 235 аптеках
от 1970,04 грн
Цены в аптеках
Пинеал Тенс порошок, саше, 3 г, № 14; Fine Foods and Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Пинеал Тенс Порошок, саше, 3 г, № 14 Fine Foods and Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
В 154 аптеках
от 640,20 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, 03022, ул. Васильковская, 30
www.boost-pharma.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Абиртрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; ООО "БУСТ ФАРМА"
Абиртрон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 1 аптеке других городов
от 17460,38 грн
Цены в других городах
Био-Ритмо раствор питьевой, ампула, 10 мл, № 20; Farmalabor – Produtos Farmaceuticos
Био-Ритмо Раствор питьевой, ампула, 10 мл, № 20 Farmalabor – Produtos Farmaceuticos
В 27 аптеках
от 533,51 грн
Цены в аптеках
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт Концентрат для раствора для инфузий, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 44 аптеках
от 3682,95 грн
Цены в аптеках
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 31 аптеке
от 4349,52 грн
Цены в аптеках
Винорельбин-Виста концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Винорельбин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 8 аптеках
от 2857,40 грн
Цены в аптеках
Вориконазол-Виста АС порошок для раствора для инфузий, 200 мг, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Вориконазол-Виста АС Порошок для раствора для инфузий, 200 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 14 аптеках
от 3177,88 грн
Цены в аптеках
Гемцитабин-Виста порошок лиофилизированный для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Гемцитабин-Виста Порошок лиофилизированный для раствора для инфузий, 1000 мг, флакон, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 2 аптеках других городов
от 1990,70 грн
Цены в других городах
Гепависта Детокс таблетки, № 20; EuBion Corporation
Гепависта Детокс Таблетки, № 20 EuBion Corporation
В 212 аптеках
от 958,03 грн
Цены в аптеках
Доксорубицин-Виста концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Доксорубицин-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 4 аптеках
от 1164,61 грн
Цены в аптеках
Доцетаксел-Виста концентрат для раствора для инфузий, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Доцетаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 2 аптеках других городов
от 843,22 грн
Цены в других городах
Золевиста раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Золевиста Раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 49 аптеках
от 4144,39 грн
Цены в аптеках
Иматиниб-Виста капсулы, 100 мг, блистер, № 120; ООО "БУСТ ФАРМА"
Иматиниб-Виста Капсулы, 100 мг, блистер, № 120 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 21 аптеке
от 4286,13 грн
Цены в аптеках
ЛедиВиста Баланс капсулы, блистер, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
ЛедиВиста Баланс Капсулы, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 3 аптеках
от 452,90 грн
Цены в аптеках
ЛедиВиста Баланс таблетки, блистер, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
ЛедиВиста Баланс Таблетки, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 4 аптеках
от 435,07 грн
Цены в аптеках
ЛедиВиста Инозивит капсулы, 680 мг, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
ЛедиВиста Инозивит Капсулы, 680 мг, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 30 аптеках
от 511,99 грн
Цены в аптеках
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30; ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 30 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 538 аптеках
от 433,98 грн
Цены в аптеках
Летрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100; ООО "БУСТ ФАРМА"
Летрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, блистер, № 100 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 235 аптеках
от 1970,04 грн
Цены в аптеках
Пинеал Тенс порошок, саше, 3 г, № 14; Fine Foods and Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Пинеал Тенс Порошок, саше, 3 г, № 14 Fine Foods and Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
В 154 аптеках
от 640,20 грн
Цены в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції