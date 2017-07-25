Киев
Производители на букву “H”
Heel
82 препарата
82 препарата
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Полное название
Производитель: "Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ" (Баден-Баден, Германия) Импортер: ООО "КАСКАД МЕДИКАЛ РЕГИОНЫ"
Адрес
03124, г. Киев, ул. Николая Василенко, 7
Телефон
(044) 451-92-91
Электронная почта
[email protected]
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По популярности
Лимфомиозот
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от
488,12
грн
в 972 аптеках
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Вибуркол
Суппозитории №12
Heel
от
352,52
грн
в 967 аптеках
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Траумель С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
800,80
грн
в 966 аптеках
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Энгистол
Таблетки контейнер №50
Heel
от
352,74
грн
в 957 аптеках
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Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
от
483,45
грн
в 944 аптеках
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Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
от
492,31
грн
в 921 аптеке
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Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от
318,38
грн
в 917 аптеках
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Лимфомиозот Н
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от
510,55
грн
в 870 аптеках
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Дискус Композитум
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
1252,60
грн
в 866 аптеках
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Цель Т
Раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Heel
от
1792,80
грн
в 848 аптеках
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Вертигохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от
489,16
грн
в 831 аптеке
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Окулохеель
Капли глазные капсулы полиэтиленовые 0.45 мл №15
Heel
от
475,97
грн
в 825 аптеках
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Ангин-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от
299,40
грн
в 819 аптеках
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Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
от
340,66
грн
в 782 аптеках
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Эуфорбиум Композитум Назентропфен С
Спрей назальный распылитель 20 мл №1
Heel
от
415,94
грн
в 763 аптеках
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Эхинацея Композитум С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
893,30
грн
в 754 аптеках
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Церебрум Композитум Н
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
1275,40
грн
в 738 аптеках
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Грипп-Хеель
Таблетки контейнер №50
Heel
от
305,58
грн
в 725 аптеках
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Энгистол
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от
594,50
грн
в 723 аптеках
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Гинекохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от
482,72
грн
в 615 аптеках
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