Киев
Производители на букву “H”

Heel82 препарата

82 препарата
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Лимфомиозот
Лимфомиозот
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от 488,12 грн
в 972 аптеках
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Вибуркол
Вибуркол
Суппозитории №12
Heel
от 352,52 грн
в 967 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 800,80 грн
в 966 аптеках
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Энгистол
Энгистол
Таблетки контейнер №50
Heel
от 352,74 грн
в 957 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
от 483,45 грн
в 944 аптеках
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Траумель С гель
Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
от 492,31 грн
в 921 аптеке
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Траумель С
Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от 318,38 грн
в 917 аптеках
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Лимфомиозот Н
Лимфомиозот Н
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от 510,55 грн
в 870 аптеках
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Дискус Композитум
Дискус Композитум
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 1252,60 грн
в 866 аптеках
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Цель Т
Цель Т
Раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Heel
от 1792,80 грн
в 848 аптеках
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Вертигохеель
Вертигохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от 489,16 грн
в 831 аптеке
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Окулохеель
Окулохеель
Капли глазные капсулы полиэтиленовые 0.45 мл №15
Heel
от 475,97 грн
в 825 аптеках
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Ангин-Хеель С
Ангин-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от 299,40 грн
в 819 аптеках
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Нервохеель
Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
от 340,66 грн
в 782 аптеках
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Эуфорбиум Композитум Назентропфен С
Эуфорбиум Композитум Назентропфен С
Спрей назальный распылитель 20 мл №1
Heel
от 415,94 грн
в 763 аптеках
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Эхинацея Композитум С
Эхинацея Композитум С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 893,30 грн
в 754 аптеках
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Церебрум Композитум Н
Церебрум Композитум Н
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 1275,40 грн
в 738 аптеках
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Грипп-Хеель
Грипп-Хеель
Таблетки контейнер №50
Heel
от 305,58 грн
в 725 аптеках
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Энгистол
Энгистол
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от 594,50 грн
в 723 аптеках
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Гинекохеель
Гинекохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от 482,72 грн
в 615 аптеках
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