Киев
Производители на букву “C”
Cadila
6 препаратов
6 препаратов
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Триган-Д
Таблетки стрип №100
Cadila
от
424,80
грн
в 418 аптеках
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Файтобакт 2 г
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Cadila
от
119,17
грн
в 16 аптеках
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Рабелок
Лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Cadila
от
137,00
грн
в 2 аптеках других городов
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Триган-Д
Таблетки стрип №10
Cadila
Нет в наличии
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Файтобакт 1 г
Порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг + 500 мг флакон №1
Cadila
Нет в наличии
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Цефикад 1000
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Cadila
Нет в наличии
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