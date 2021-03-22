Киев
Производители на букву “C”

Cadila6 препаратов

6 препаратов
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Триган-Д
Триган-Д
Таблетки стрип №100
Cadila
от 424,80 грн
в 418 аптеках
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Файтобакт 2 г
Файтобакт 2 г
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Cadila
от 119,17 грн
в 16 аптеках
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Рабелок
Рабелок
Лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №1
Cadila
от 137,00 грн
в 2 аптеках других городов
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Триган-Д
Триган-Д
Таблетки стрип №10
Cadila
Нет в наличии
Файтобакт 1 г
Файтобакт 1 г
Порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг + 500 мг флакон №1
Cadila
Нет в наличии
Цефикад 1000
Цефикад 1000
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Cadila
Нет в наличии
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